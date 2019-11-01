Депутатка від «Слуги народу» Ірина Верещук пояснила свої взаємини з людиною Медведчука



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Верещук повідомила, що знає Козака давно - ще відтоді, коли була мером міста Рава-Руська на Львівщині

«Ми жартома називали його «нашим бюджетом розвитку», - розповіла Верещук, згадуючи Козака

Народна депутатка від «Слуги народу» Ірина Верещук пояснила свої взаємини із нардепом від «Опозиційної платформи - За життя» Тарасом Козаком - власником телеканалів 112, NewsOne та ZIK, якого пов’язують із Віктором Медведчуком.

Про це Верещук розповіла в ефірі програми Bihus.Info «Рольові Ігри».

Запитання про Козака ведучий обґрунтував тим, що багато років Верещук часто з’являється в ефірі телеканалів, які йому належать.

Народна депутатка підтвердила, що знає Козака давно - ще відтоді, коли була мером міста Рава-Руська на Львівщині.

«Він був депутатом Львівської обласної ради з 2010 року. Він балотувався у нас по мажоритарному округу, а це зумовлює такий тісний контакт і знайомство з будь-яким міським, сільським, селищним головою», - повідомила Верещук.

«Ми жартома називали його «нашим бюджетом розвитку». Він в районах Яворівського і Жовківського виборчого округу зробив більше, ніж два районні бюджети розвитку. Так склалося. Була повністю системна робота. Працювали команди людей, які день і ніч їздили по округу, описували проблеми, знайомилися з працівниками усіх сфер без винятку», - розповіла депутатка.

Водночас Верещук сказала, що ставиться до Козака «нейтрально». Нині у Верховній Раді, за її словами, вони майже не спілкуються.

«Як на диво, ми бачились лише два рази, і то тільки в коридорах. Привітались - і все. Він посміявся і сказав: «Ну окей, бачив тебе на NewsOne і на 112». Я кажу: «Ну дякую, і тепер нас пов’язують саме в такий спосіб». Посміялись - і не більше», - розповіла політик.

Нагадаємо, Верещук розповіла, що отримала медаль від Віктора Януковича у 2011 році, аби через це не покарали працівницю райдержадміністрації.