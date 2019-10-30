Рада внесла зміни у закон про місцеві вибори



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Законом передбачається рівність прав і можливостей брати участь у виборчому процесі як кандидатів від політичних партій, так і кандидатів-самовисуванців

Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроєкт №0939 (№4843 в попередньому скликанні парламенту, - ред.) «Про внесення змін до закону «Про місцеві вибори» щодо врегулювання процедури прийняття рішення партії про участь її місцевих організацій у відповідних місцевих виборах».

За документ проголосували 297 народних депутатів.

Законом передбачається рівність прав і можливостей брати участь у виборчому процесі як кандидатів від політичних партій, так і кандидатів-самовисуванців.

Выдтепер при проведенні чергових місцевих виборів рішення про участь місцевих організацій політичної партії приймається вищим керівним органом партії, а при проведенні позачергових, перших місцевих виборів - керівним органом партії.

Нагадаємо, даний проєкт закону Верховна Рада VIII скликання підтримала за основу в першому читанні ще у листопаді 2017 року. Тоді за документ проголосували 249 народних депутатів.