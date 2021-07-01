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    «Олігархи – це минуле»: Зеленський подякував Верховній Раді

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    Володимир Зеленський: Нам потрібні прозорі економічні відносини і рівні правила гри для всіх - «Олігархи – це минуле»: Зеленський подякував Верховній Раді
    Володимир Зеленський: Нам потрібні прозорі економічні відносини і рівні правила гри для всіх
    Фото: president.gov.ua

    За словами глави держави, всі олігархи повинні стати просто великими бізнесменами

    Президент Володимир Зеленський подякував Верховній Раді за підтримку законопроєкту № 5599 про олігархів.

    «Олігархи – це минуле. Всі вони повинні стати просто великими бізнесменами. Нам потрібні прозорі економічні відносини і рівні правила гри для всіх», – написав Зеленський в своєму Twitter.

    До слова, депутатка Сюмар пояснила, чому закон про олігархів – «найбільша корупційна схема».

    Зазначимо, Верховна Рада 1 липня проголосувала у першому читанні за проєкт закону президента про олігархів. Відповідне рішення підтримали 275 нардепів, проти виступили 39 обранці, утрималися – 19, не голосували – вісім депутатів. Жодного голосу за закон не дали ОПЗЖ, «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос».

    Під час обговорення закону лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко розсмішила колег з парламенту.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на початку червня подав у Раду закон про олігархів. Проєкт закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» значитися як невідкладний.

    Закон визначає так званих олігархів як осіб, що мають значний вплив у господарському, політичному житті України, а також контролюють основні сегменти медійного простору.

    Тим часом, обрані в Італії депутати Європейського парламенту, які досі не були помічені в увазі до українських питань, виступили проти так званого «антиолігархічного» урядового законопроєкта.

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    Теги: Верховна Рада олігархи закон політика Володимир Зеленський президент
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    «Олігархи – це минуле»: Зеленський подякував Верховній Раді