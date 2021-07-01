Нардепи зробили перший крок до реформи ДАБІ. Які пропонуються зміни

Закон передбачає внесення проєктної документації на будівництво об’єкта та відомостей про неї до Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва

Парламент зробив перший крок до реформування ДАБІ. Які пропонуються зміни

Верховна Рада 1 липня 309 голосами прийняла в першому читанні законопроєкт (№5655) про реформування сфери містобудування, яким по суті позбавляє Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ) функцій, які пов'язували з корупцією. Функції з державного містобудівного нагляду виконуватиме Мінрегіонбуд.

Закон передбачає внесення проєктної документації на будівництво об’єкта та відомостей про неї до Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. У документі прописана автоматична перевірка проєктної документації на будівництво об’єкта та відомостей про неї на їх повноту, відповідність формату, логічність та достовірність програмними засобами Єдиної е-системи у сфері будівництва.

Розширюється перелік інформації, яку перевіряють під час експертизи документації на будівництво об’єкта. Додатково будуть перевіряти відповідність намірів забудови цільовому призначенню земельної ділянки; наявність/відсутність в об’єкта статусу пам’ятки культурної спадщини або щойно виявленого об’єкта культурної спадщини.

Згідно з проєктом, експертні організації, які здійснюватимуть експертизу проєктної документації на будівництво об’єкта, підлягатимуть реєстрації та обов’язковому страхуванню цивільно-правової відповідальності.

У законі прописано, що прийняття в експлуатацію закінчених об’єктів будівництва буде здійснюватися через внесення про це запису до Реєстру будівельної діяльності. Це відбуватиметься автоматично програмними засобами електронної системи чи державним реєстратором у сфері містобудівної діяльності.

Значно розширюється перелік адміністративних послуг, пов’язаний з отриманням права на виконання підготовчих та будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, які надаються автоматично з використанням електронної системи.

Скасовуються дозволи для отримання права на будівництво та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

Повноваження з держреєстрації у сфері містобудівної діяльності покладають на:

нотаріусів;

посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної або міської ради, Київської, Севастопольської міської, районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, на яких покладено повноваження держреєстратора речових прав на нерухоме майно;

посадових осіб Держінспекції архітектури та містобудування – щодо об’єктів, на які поширюється дія ЗУ «Про державну таємницю», а також щодо реєстраційних дій, з яких прийнято рішення за наслідками адміністративного оскарження.

Розмежовуються повноваження органів містобудівного контролю та містобудівного нагляду.

Проєкт пропонує принцип альтернативності вибору, за яким замовник будівництва щодо низки об’єктів будівництва вправі сам обирати орган з містобудівного контролю.

Нагадаємо, що у лютому ДБР провело обшуки у керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції. Досудове розслідування ведеться за фактом зловживання службовим становищем службовими особами державних органів під час видачі дозвільних документів на будівництво (ч. 2 ст. 364 КК України)», - йдеться у повідомленні.

Того ж дня Кабінет міністрів призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції Сергія Галіцина. Уряд також визнав таким, що втратило дію, розпорядження від 26 жовтня 2020 року про призначення Ірини Король т.в.о. голови ДАБІ.

Крім того, екскерівнику Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) Олексію Кудрявцеву повідомили про підозру за використання підробного іноземного диплома при влаштуванні на роботу, його оголосили у розшук. За даними слідства, колишній високопосадовець звернувся до невстановлених осіб з проханням видати йому завідомо підроблений документ – диплом про вищу освіту, надавши свої повні анкетні дані.

Нагадаємо, 17 грудня 2020 року Кудрявцев на своїй сторінці у Facebook повідомив, що до нього додому приїжджали співробітники прокуратури і ДБР і, не заставши вдома, залишили три повістки. Він зазначав, що справа стосується «підробки диплома, якої не було».