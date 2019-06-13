Радбез ООН проведе засідання через атаку на танкери в Оманській затоці



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Дипломати обговорять ситуацію в затоці Омана

Зустріч Радбезу ООН проходитиме за зачиненими дверима

Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання, на якому обговорить напад на танкери в затоці Омана.

Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що зустріч Радбезу ООН проходитиме за зачиненими дверима у четвер, 13 червня.

Виконуючий обов'язки постійного представника США при ООН Джонатан Коен заявив, що має намір підняти питання про напад на танкери.

«Неприйнятно, щоб будь-яка сторона атакувала комерційні судна, і сьогоднішній напад на судна в затоці Омана викликає дуже серйозне занепокоєння, - сказав дипломат. - Уряд США надає допомогу країнам регіону і оцінює ситуацію».

Нагадаємо, 13 червня в Оманській затоці норвезький і сінгапурський нафтові танкери зазнали торпедної атаки.

Атаки сталися через місяць після того, як внаслідок диверсії були пошкоджені чотири нафтові танкери біля узбережжя ОАЕ.

Згодом у компанії Frontline, що володіє атакованим в четвер у затоці Омана танкером Front Altair, спростували інформацію про затоплення судна, поширену раніше телеканалом Al Mayadeen.