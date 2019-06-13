  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Радбез ООН проведе засідання через атаку на танкери в Оманській затоці

    • Розсилка
    <p>&nbsp;Дипломати обговорять ситуацію в затоці Омана</p> - Радбез ООН проведе засідання через атаку на танкери в Оманській затоці

     Дипломати обговорять ситуацію в затоці Омана

    Зустріч Радбезу ООН проходитиме за зачиненими дверима

    Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання, на якому обговорить напад на танкери в затоці Омана.

    Про це повідомляє Reuters.

    Відзначається, що зустріч Радбезу ООН проходитиме за зачиненими дверима у четвер, 13 червня.

    Виконуючий обов'язки постійного представника США при ООН Джонатан Коен заявив, що має намір підняти питання про напад на танкери.

     «Неприйнятно, щоб будь-яка сторона атакувала комерційні судна, і сьогоднішній напад на судна в затоці Омана викликає дуже серйозне занепокоєння, - сказав дипломат. - Уряд США надає допомогу країнам регіону і оцінює ситуацію».

    Нагадаємо, 13 червня в Оманській затоці норвезький і сінгапурський нафтові танкери зазнали торпедної атаки.

    Атаки сталися через місяць після того, як внаслідок диверсії були пошкоджені чотири нафтові танкери біля узбережжя ОАЕ.

    Згодом у компанії Frontline, що володіє атакованим в четвер у затоці Омана танкером Front Altair, спростували інформацію про затоплення судна, поширену раніше телеканалом Al Mayadeen.

    Читайте також
    США Іран напад корабель Радбез ООН
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ