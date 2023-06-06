Радбез ООН зібрався у зв'язку з підривом Каховської ГЕС: онлайн-трансляція

Радбез ООН зібрався за запитом України через підрив Каховської ГЕС

Зараз відбувається засідання Радбезу ООН щодо підриву Каховської ГЕС

Рада Безпеки ООН у вівторок, 6 червня, проводить засідання на запит України у зв'язку з підривом Росією Каховської ГЕС. Про це повідомляє спікер ОК «Південь» Владислав Назаров.

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Раніше представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що Рада Безпеки ООН збереться сьогодні на запит України, спрямований на головування ОАЕ в РБ ООН, для обговорення підриву дамби Каховської ГЕС.

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Раніше повідомлялося, що у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС.

Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Також у комплексі «Казкова діброва» у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області через підрив окупантами Каховської ГЕС загинуло приблизно 300 тварин.