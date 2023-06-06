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Радбез ООН зібрався у зв'язку з підривом Каховської ГЕС: онлайн-трансляція

Діана Гасюк
glavcom.ua
Радбез ООН зібрався у зв'язку з підривом Каховської ГЕС: онлайн-трансляція
Радбез ООН зібрався за запитом України через підрив Каховської ГЕС
фото з відкритих джерел

Зараз відбувається засідання Радбезу ООН щодо підриву Каховської ГЕС

Рада Безпеки ООН у вівторок, 6 червня, проводить засідання на запит України у зв'язку з підривом Росією Каховської ГЕС. Про це повідомляє спікер ОК «Південь» Владислав Назаров.

Раніше представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що Рада Безпеки ООН збереться сьогодні на запит України, спрямований на головування ОАЕ в РБ ООН, для обговорення підриву дамби Каховської ГЕС.

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. 

Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. 

Також у комплексі «Казкова діброва» у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області через підрив окупантами Каховської ГЕС загинуло приблизно 300 тварин. 

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Теги: Радбез ООН Сергій Кислиця Херсонщина

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