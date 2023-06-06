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Катастрофа на Каховській ГЕС: евакуйовані зможуть отримати грошову допомогу

Діана Гасюк
glavcom.ua
Катастрофа на Каховській ГЕС: евакуйовані зможуть отримати грошову допомогу
Евакуація населення Херсонщини після підриву Каховської ГЕС
фото з відкритих джерел

Всього евакуйовано понад 1300 осіб, серед них є люди, які потребують особливого догляду

Усім евакуйованим з Херсонщини у зв’язку з підривом Каховської ГЕС буде виплачена грошова допомога у розмірі 2000 гривень на дорослого і 3000 гривень на дітей віком до 18 років та осіб з інвалідністю. Про це в Telegram повідомила пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що для розв'язання питань надання гуманітарної допомоги й доставки питної води на постраждалі території вдалося об’єднати міжнародних донорів та гуманітарних операторів. Їхні представники запевнили, що забезпечать необхідний обсяг питної води та буріння свердловин.

«Завдяки досвіду роботи Коордштабу сьогодні нам вдалося швидко розв'язати нагальні питання. Це демонструє, що злагоджена координація дій влади та міжнародних організацій допомагає рятувати життя людей. Наша єдність демонструє ворогу, що він не досяг своєї мети, що б він не робив – його чекає поразка. А нас – перемога», – наголосила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що ситуація з евакуацією наразі контрольована. Всього евакуйовано понад 1300 осіб, серед них є люди, які потребують особливого догляду. Вінницька та Хмельницька області приймуть і розмістять маломобільних осіб.

Як повідомлялося, місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. 

Також зазначалося, що рятувальники не можуть добратися до деяких населених пунктів на правому березі Херсонщини для евакуації людей через те, що дороги внаслідок вибуху Каховської ГЕС сильно розмило. 

У вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. 

Читайте також: США мають докази причетності РФ до підриву Каховської дамби – NBC
Теги: Херсонщина перемога Ірина Верещук рятувальники

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