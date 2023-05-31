Головна Країна Політика
search button user button menu button

Кислиця назвав принципи, яких бракує в плані щодо безпеки на ЗАЕС

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Кислиця назвав принципи, яких бракує в плані щодо безпеки на ЗАЕС
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця
Фото: United Nation / «Голос Америки»

Україна бере до уваги п'ять принципів ядерної безпеки ЗАЕС, сформульованих генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, однак вони мають бути доповнені

Принципи забезпечення ядерної безпеки на захопленій росіянами Запорізькій атомній електростанції мають передбачати її повну демілітаризацію та деокупацію. Про це на засіданні Ради безпеки ООН заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Він нагадав, що РФ продовжує активно використовувати ЗАЕС у своїх військових цілях – розмістила на станції приблизно пів тисячі солдатів та 50 одиниць важкого озброєння.

За словами постпреда, у турбінних залах першого, другого та четвертого енергоблоків станції міститься не лише російська військова техніка, а й боєприпаси та вибухові речовини.

Кислиця під час свого виступу також заявив, що Україна бере до уваги п'ять принципів ядерної безпеки ЗАЕС, сформульованих генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, однак ці принципи мають бути доповнені вимогою повної демілітаризації та деокупації станції.

«Вони мають охоплювати такі елементи: по-перше, виведення військ і всього іншого російського персоналу, незаконно присутнього на станції; по-друге, гарантії безперебійного електропостачання ЗАЕС із території, підконтрольної уряду України; по-третє, гуманітарний коридор для забезпечення ротації управлінського, експлуатаційного та ремонтного персоналу ЗАЕС з метою підтримки станції в безпечному стані», – підкреслив дипломат.

Україна наполягає на включенні даних елементів до нової резолюції Ради керівників МАГАТЕ, якщо документ буде запропоновано для прийняття на наступній сесії, зазначив Кислиця.

Нагадаємо, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час виступу в Раді безпеки ООН озвучив п’ять принципів, яких треба дотримуватись для убезпечення ситуації на Запорізькій атомній електростанції. 

Як повідомлялося, російські загарбники планують провокацію на Запорізькій АЕС. Окупанти збираються зробити імітацію удару по об'єктах станції і надалі звинуватити у цьому Україну. 

До слова, розвідка показала техніку росіян біля енергоблоків ЗАЕС.

Читайте також: Повертати голову вбік – заборонено: як окупанти тероризують працівників ЗАЕС
Теги: Сергій Кислиця МАГАТЕ Запорізька АЕС деокупація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти досі контролюють Запорізьку атомну електростанцію
РФ продовжує ядерний шантаж: чого очікувати у найближчий час
27 травня, 13:31
Росіяни готують імітацію удару по ЗАЕС: розвідка розкрила деталі провокації
Росіяни готують імітацію удару по ЗАЕС: розвідка розкрила деталі провокації
26 травня, 21:12
Запорізька атомна електростанція
Гендиректор МАГАТЕ представив план захисту окупованої ЗАЕС
Сьогодні, 01:53

Політика

Кислиця назвав принципи, яких бракує в плані щодо безпеки на ЗАЕС
Кислиця назвав принципи, яких бракує в плані щодо безпеки на ЗАЕС
Кулеба назвав три кроки до успіху липневого саміту НАТО
Кулеба назвав три кроки до успіху липневого саміту НАТО
Відпочинок за кордоном та авто за 7 млн грн. Як «Слуга народу» Торохтій живе під час війни
Відпочинок за кордоном та авто за 7 млн грн. Як «Слуга народу» Торохтій живе під час війни
Зеленський «предметно» поговорив із Шольцом
Зеленський «предметно» поговорив із Шольцом
Голова Консультативної місії ЄС назвав державні органи в Україні, які демонструють найбільший прогрес
Голова Консультативної місії ЄС назвав державні органи в Україні, які демонструють найбільший прогрес
«Слуги» візьмуться за жінок: Безугла згадала про військовий облік
«Слуги» візьмуться за жінок: Безугла згадала про військовий облік

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Атака дронів на Москву: розвідники визначили країну-виробника безпілотників
39K
Російські диверсанти намагалася прорватися в одну із областей України
30K
Залужний почув Кличка? Соцмережа відреагувала на звернення очільника Києва
24K
Україна провела мінімум три «зухвалі операції», щоб обдурити Росію перед контрнаступом – FT
12K
ISW оцінив, як атаки на Київ допоможуть Росії стримати контрнаступ
11K
Ранок у Києві після нічної атаки: фото наслідків шокують

Новини

Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
29 травня, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
29 травня, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
29 травня, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
29 травня, 05:05
У Києві лунають вибухи (оновлено)
29 травня, 03:47
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
29 травня, 03:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту