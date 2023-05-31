Кислиця назвав принципи, яких бракує в плані щодо безпеки на ЗАЕС

Україна бере до уваги п'ять принципів ядерної безпеки ЗАЕС, сформульованих генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, однак вони мають бути доповнені

Принципи забезпечення ядерної безпеки на захопленій росіянами Запорізькій атомній електростанції мають передбачати її повну демілітаризацію та деокупацію. Про це на засіданні Ради безпеки ООН заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

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Він нагадав, що РФ продовжує активно використовувати ЗАЕС у своїх військових цілях – розмістила на станції приблизно пів тисячі солдатів та 50 одиниць важкого озброєння.

За словами постпреда, у турбінних залах першого, другого та четвертого енергоблоків станції міститься не лише російська військова техніка, а й боєприпаси та вибухові речовини.

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Кислиця під час свого виступу також заявив, що Україна бере до уваги п'ять принципів ядерної безпеки ЗАЕС, сформульованих генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, однак ці принципи мають бути доповнені вимогою повної демілітаризації та деокупації станції.

«Вони мають охоплювати такі елементи: по-перше, виведення військ і всього іншого російського персоналу, незаконно присутнього на станції; по-друге, гарантії безперебійного електропостачання ЗАЕС із території, підконтрольної уряду України; по-третє, гуманітарний коридор для забезпечення ротації управлінського, експлуатаційного та ремонтного персоналу ЗАЕС з метою підтримки станції в безпечному стані», – підкреслив дипломат.

Україна наполягає на включенні даних елементів до нової резолюції Ради керівників МАГАТЕ, якщо документ буде запропоновано для прийняття на наступній сесії, зазначив Кислиця.

Нагадаємо, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час виступу в Раді безпеки ООН озвучив п’ять принципів, яких треба дотримуватись для убезпечення ситуації на Запорізькій атомній електростанції.

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Як повідомлялося, російські загарбники планують провокацію на Запорізькій АЕС. Окупанти збираються зробити імітацію удару по об'єктах станції і надалі звинуватити у цьому Україну.

До слова, розвідка показала техніку росіян біля енергоблоків ЗАЕС.