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Генсек ООН заявив про необхідність реформування Ради Безпеки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генсек ООН заявив про необхідність реформування Ради Безпеки
фото: Reuters

Антоніу Гутерреш вважає, що Рада Безпеки та Бреттон-Вудська система втратили свою основну функцію

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив про необхідність реформування Ради Безпеки та Бреттон-Вудської системи, аби вони відповідали «реаліям сучасного світу». Про це він заявив на пресконференції у Японії, де проходила зустріч G7, передає Reuters.

«Глобальна фінансова архітектура є застарілою, нефункціональною та несправедливою. На тлі економічних потрясінь, спричинених пандемією Covid-19 і вторгненням Росії в Україну, вона не змогла виконати свою основну функцію як глобальна мережа безпеки», – сказав Гутерреш.

Глава ООН додав, що обидва формати відображають співвідношення сил 1945 року і потребують оновлення.

Нагадаємо, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця запропонував Путіну два виходи з нинішньої ситуації.

Раніше Генсек ООН Антоніу Гутерріш виключив можливість мирних переговорів між Україною та РФ

Теги: ООН Радбез ООН безпека небезпека

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