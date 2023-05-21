Генсек ООН заявив про необхідність реформування Ради Безпеки

Антоніу Гутерреш вважає, що Рада Безпеки та Бреттон-Вудська система втратили свою основну функцію

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив про необхідність реформування Ради Безпеки та Бреттон-Вудської системи, аби вони відповідали «реаліям сучасного світу». Про це він заявив на пресконференції у Японії, де проходила зустріч G7, передає Reuters.

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«Глобальна фінансова архітектура є застарілою, нефункціональною та несправедливою. На тлі економічних потрясінь, спричинених пандемією Covid-19 і вторгненням Росії в Україну, вона не змогла виконати свою основну функцію як глобальна мережа безпеки», – сказав Гутерреш.

Глава ООН додав, що обидва формати відображають співвідношення сил 1945 року і потребують оновлення.

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Нагадаємо, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця запропонував Путіну два виходи з нинішньої ситуації.

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