Кримські партизани дізналися, хто підірвав Каховську ГЕС

Наслідки підриву Каховської ГЕС на Херсонщині, 6 червня 2023 року

До підриву ГЕС причетна бригада зі Ставропольського краю

Активісти підпільного руху «Атеш» у тимчасово окупованому Криму дізналися, хто підірвав Каховську ГЕС. Про це вони повідомили в Telegram.

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За даними руху, це зробив 1 батальйон 205 мотострілецької бригади з міста Будьоннівськ Ставропольського краю.

«Ми вже розіслали орієнтири керівництва бригади та виконавців цього злочину нашим агентам. За таке мститимемося! Незабаром будуть прізвища», – йдеться в повідомленні.

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Раніше в Херсонській облраді повідомили, коли очікується критично високий рівень води.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

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Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.