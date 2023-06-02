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Вашингтон скликав Радбез ООН: що сталося

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Вашингтон скликав Радбез ООН: що сталося
Пхеньян пообіцяв вдруге вивести військовий розвідувальний супутник
фото: ООН

Сполучені Штати схвильовані ядерними та ракетними програмами Північної Кореї 

США скликали засідання Ради Безпеки ООН, щоб обговорити намір Північної Кореї повторно запустити військовий супутник-розвідник. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, перша спроба КНДР вивести на орбіту військовий розвідувальний супутник, яка відбулася 31 травня, була невдалою. Пхеньян пообіцяв здійснити необхідні заходи для усунення проблем та провести другий запуск найближчим часом.

Вашингтон засудив подібні намагання та повідомив, що КНДР застосовує технологію балістичних ракет, що порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН і піддає ризику дестабілізації безпекову ситуацію в регіоні та за його межами.

«Небезпечні та дестабілізуючі ядерні та ракетні програми Північної Кореї загрожують миру та стабільності в регіоні», – наголосив міністр оборони США Ллойд Остін.

За інформацією видання, США скликали засідання Радбезу ООН спільно з Албанією, Еквадором, Францією, Японією, Мальтою та Великобританією.

Нагадаємо, Північна Корея 31 травня провела невдалий запуск космічної ракети-носія, яка невдовзі після старту зникла з радарів. Після виявлення ракетного запуску з території КНДР у Сеулі та на південному японському острові Окінава спрацювали системи попередження про ракетний напад. Згодом сигнали тривоги були скасовані.

Згодом Північна Корея підтвердила втрату військового розвідувального супутника при спробі його виведення в космос й пообіцяла найближчим часом здійснити другий запуск.

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг рішуче засудив невдалу спробу Північної Кореї запустити супутник військового призначення з використанням балістичних ракетних технологій.

Теги: Північна Корея США Радбез ООН

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