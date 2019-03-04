Раді пропонують заборонити продаж енергетиків українцям до 18 років



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нардепи пропонують штрафувати за розпивання енергетиків особами, які не досягли 18-річного віку

У Верховній раді України зареєстрований законопроект №10117 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо сприяння здоровому способу життя дітей та підлітків», яким передбачається заборона продажу енергетичних напоїв особам, які молодші 18 років. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Так, пропонується законодавчо передбачити, що в Україні проводиться державна політика обмеження енергетичних напоїв.

Проектом визначаються вимоги щодо маркування енергетичних напоїв, які реалізуються в Україні. Зокрема, встановлюється, що на видимій стороні етикетки або контретикетки, або пляшки (іншого посуду) зазначаються застереження щодо вживання енергетичних напоїв неповнолітніми, вагітними жінками, жінками, що годують груддю, особами, що страждають серцево-судинними захворюваннями, захворюваннями ендокринної та центральної нервової системи, а також небезпеки вживання енергетичних напоїв у поєднанні з алкоголем.

Планується заборонити роздрібний продаж енергетичних напоїв, вміст етилового спирту в яких перевищує 0,5 відсотка об’ємних одиниць.

Пропонується включити до загальноосвітніх програм та професійних освітніх програм усіх навчальних закладів України незалежно від форми власності положень про шкідливий вплив споживання енергетиків на організм людини, а також про переваги здорового способу життя.

Підкреслимо, документом передбачається заборонити продаж енергетичних напоїв: особам, які не досягли 18-річного віку; у приміщеннях та на території навчальних закладів, закладів охорони здоров’я; у спортивних спорудах; з торгових автоматів; у місцях проведення культурно-масових заходів; у споживчій тарі місткістю більше 0,33 л.

Крім того, планується заборонити рекламу енергетиків, рекламу знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються енергетичні напої, на радіо та телебаченні, у тому числі за допомогою кабельного, супутникового, IP-телебачення, онлайн-телебачення, мобільного телебачення, цифрового ефірного телебачення та інших засобів передавання сигналу в період з 8:00 до 23:00.

Зазначимо, нардепи пропонують встановити адміністративну відповідальність за роздрібну торгівлю енергетиками, вміст етилового спирту в яких перевищує 0,5 відсотка об’ємних одиниць; торгівлю енергетичними напоями в приміщеннях або на територіях, заборонених законом; торгівлю енергетиками через торгові автомати, продаж енергетичних напоїв особі, яка не досягла 18-річного віку; торгівлю енергетичними напоями з рук, а також за розпивання енергетиків особами, які не досягли 18-річного віку.

Раніше повідомлялося, що компанія Coca-Cola почала продавати у Японії алкогольний напій, який вперше випустила за 125 років свого існування.

Також ЗМІ повідомляли, що Coca-Cola веде переговори з канадським виробником марихуани Aurora Cannabis Inc. і розглядає можливість почати виробництво безалкогольних напоїв на основі канабісу.

Джерело: РБК-Україна