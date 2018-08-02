Радниці мера Херсона Гандзюк надали держохорону, - адвокат



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Катерина Гандзюк

Раніше Катерину Гандзюк перевезли у Київський опіковий центр

Радниці міськголови Херсона та місцевій активістці Катерині Гандзюк, яку дістала хімічні опіки унаслідок нападу невідомого, надали державну охорону.

Про це повідомив юрист Масі Найєм.

«Поліція задовольнила клопотання адвоката Катерини Гандзюк про надання держохорони. На даний момент їй надали таку охорону», — повідомив він.

Раніше Гандзюк, стан якої, зі слів херсонських лікарів, стабільно важкий, перевезли з Херсона в Київський опіковий центр.

Її доставили в Київ літаком санітарної авіації Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За попереднім висновком судово-медичної експертизи, яку було оприлюднено 1 серпня, речовина, якою облили Гандзюк, є концентрованою сірчаною кислотою.

Нагадаємо, невідомий облив працівницю міськради Херсона, місцеву активістку Катерину Гандзюк сірчаною кислотою. Внаслідок нападу у Гандзюк травмовані тулуб, рука (більше 30% тіла) і ліве око.

Раніше повідомлялося, що в поліції виклали відео, на якому зафіксований зловмисник, який напав на активістку в Херсоні. Нападника розшукують.

Напад на Гандзюк перекваліфікували за статтею «Умисні тяжкі тілесні ушкодження, вчинені з метою залякування потерпілого». Попередньо поліція кваліфікувала цей злочин як «хуліганство».