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    Події в Україні

    Партнери будуть постачати в Україну зброю західного зразка – ВВС

    Головною проблемою залишається те, що для освоєння західних зразків озброєнь українським воїнам потрібне тривале навчання - Партнери будуть постачати в Україну зброю західного зразка – ВВС
    Головною проблемою залишається те, що для освоєння західних зразків озброєнь українським воїнам потрібне тривале навчання
    фото з відкритих джерел

    Запаси радянської зброї закінчилися

    США та інші західні партнери України вичерпали запаси зброї радянського та російського виробництва і тепер зможуть надсилати в якості допомоги лише власні зразки. Про це пише BBC з посиланням на американських військових.

    За даними видання, неназвані джерела розповіли на умовах анонімності агентству «France Press», що запаси зброї та боєприпасів радянського та російського виробництва в Європі закінчилися, тому Україна тепер залежить виключно від постачання західних озброєнь.

    На перших етапах війни західні країни переправляли в Україну переважно зброю радянського зразка, якою українці добре володіють. Це робилося за рахунок того, що запаси таких озброєнь зберігалися у багатьох східноєвропейських країнах.

    У BBC зазначають, що Захід почав нарощувати постачання важких озброєнь для України і вони перевершують російські аналоги у багатьох параметрах, але для їх ефективного використання потрібне досить тривале навчання, на яке в українців просто немає часу. Крім того, американські експерти, як і представники нашої влади, підкреслюють, що кількість такої зброї поки що недостатня.

    Напередодні радник Банкової пояснив, яка зброя допоможе звільнити територію України.

    Нагадаємо, на Миколаївщині працює західна артилерія – Кім.

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    Теги: росія окупанти США зброя війна українці навчання Україна окупація #stoprussia
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    Партнери будуть постачати в Україну зброю західного зразка – ВВС