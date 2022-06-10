Партнери будуть постачати в Україну зброю західного зразка – ВВС

Запаси радянської зброї закінчилися

США та інші західні партнери України вичерпали запаси зброї радянського та російського виробництва і тепер зможуть надсилати в якості допомоги лише власні зразки. Про це пише BBC з посиланням на американських військових.

За даними видання, неназвані джерела розповіли на умовах анонімності агентству «France Press», що запаси зброї та боєприпасів радянського та російського виробництва в Європі закінчилися, тому Україна тепер залежить виключно від постачання західних озброєнь.

На перших етапах війни західні країни переправляли в Україну переважно зброю радянського зразка, якою українці добре володіють. Це робилося за рахунок того, що запаси таких озброєнь зберігалися у багатьох східноєвропейських країнах.

У BBC зазначають, що Захід почав нарощувати постачання важких озброєнь для України і вони перевершують російські аналоги у багатьох параметрах, але для їх ефективного використання потрібне досить тривале навчання, на яке в українців просто немає часу. Крім того, американські експерти, як і представники нашої влади, підкреслюють, що кількість такої зброї поки що недостатня.

Напередодні радник Банкової пояснив, яка зброя допоможе звільнити територію України.

Нагадаємо, на Миколаївщині працює західна артилерія – Кім.

Читайте також: