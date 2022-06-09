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    Новини

    Міноборони повідомило про спроби Росії зірвати поставки зброї в Україну

    Росія продовжує фінансувати соціальні, гуманітарні, культурно-просвітницькі та політичні проєкти в країнах Європи - Міноборони повідомило про спроби Росії зірвати поставки зброї в Україну
    Росія продовжує фінансувати соціальні, гуманітарні, культурно-просвітницькі та політичні проєкти в країнах Європи
    фото: Facebook Ганни Маляр

    Росія посилила підривну діяльність у країнах світу

    Спецслужби російської федерації посилили спроби зриву контрактів щодо постачання в Україну озброєння. Про це сказала заступник міністра оборони Ганна Маляр на брифінгу.

    «Спецслужби російської федерації посилили підривну діяльність у різних країнах світу з метою зриву укладення контрактів Україною щодо придбання та постачання озброєння та військової техніки», – підкреслила Маляр.

    Крім того, заступниця міністра зауважила, що Російська Федерація продовжує фінансувати соціальні, гуманітарні, культурно-просвітницькі та політичні проєкти в країнах Європи.

    Нагадаємо, раніше радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати стежать за розвитком ситуації на сході України та готові надалі забезпечувати нашу державу необхідним озброєнням і технікою для перемоги у протистоянні російському агресору.

    Нещодавно Конгрес США оприлюднив підсумковий звіт про надані Україні озброєння у рамках протистояння повномасштабному вторгненню Росії. У відомстві розповіли, скільки і якої зброї отримали українські військові від американських колег, починаючи з 24 лютого. У документі вказано, що з кінця лютого до початку червня США передали Україні сотні броньованих автомобілів, безпілотників, гаубиць та інших озброєнь.

    До слова, США надали Україні $1 млрд прямої підтримки.

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    Теги: росія окупанти зброя Міноборони війна Україна окупація #stoprussia
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    Міноборони повідомило про спроби Росії зірвати поставки зброї в Україну