Міноборони повідомило про спроби Росії зірвати поставки зброї в Україну

Росія посилила підривну діяльність у країнах світу

Спецслужби російської федерації посилили спроби зриву контрактів щодо постачання в Україну озброєння. Про це сказала заступник міністра оборони Ганна Маляр на брифінгу.

«Спецслужби російської федерації посилили підривну діяльність у різних країнах світу з метою зриву укладення контрактів Україною щодо придбання та постачання озброєння та військової техніки», – підкреслила Маляр.

Крім того, заступниця міністра зауважила, що Російська Федерація продовжує фінансувати соціальні, гуманітарні, культурно-просвітницькі та політичні проєкти в країнах Європи.

Нагадаємо, раніше радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати стежать за розвитком ситуації на сході України та готові надалі забезпечувати нашу державу необхідним озброєнням і технікою для перемоги у протистоянні російському агресору.

Нещодавно Конгрес США оприлюднив підсумковий звіт про надані Україні озброєння у рамках протистояння повномасштабному вторгненню Росії. У відомстві розповіли, скільки і якої зброї отримали українські військові від американських колег, починаючи з 24 лютого. У документі вказано, що з кінця лютого до початку червня США передали Україні сотні броньованих автомобілів, безпілотників, гаубиць та інших озброєнь.

До слова, США надали Україні $1 млрд прямої підтримки.