Радник Єрмака запевняє, що закон про медіа не обмежуватиме свободу слова

В Україні немає сучасного законодавства про медіа, яке відповідало б рівню розвитку галузі та новим викликам, радник Єрмака

Обмежити свободу слова неможливо в умовах відкритого суспільства і в умовах домінування інтернету – Подоляк

Закон про медіа не обмежуватиме свободу слова, а надасть правові інструменти державі та журналістам, щоб спокійно працювати в умовах значної зміни інформаційного середовища. Про це радник керівника Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк написав у блозі на сайті «Гордон».

За словами Подоляка, «ніхто не збирається обмежувати свободу слова». «Це нонсенс. І це просто неможливо в умовах відкритого суспільства і в умовах домінування інтернету. Основа будь-якої висококонкурентної держави – внутрішня свобода слова, коли є реальні інструменти та можливості для обговорення основних проблем. В іншому разі тільки стагнація і загнивання», – написав Подоляк.

На його думку, нині в Україні немає сучасного законодавства про медіа, яке відповідало б рівню розвитку галузі та новим викликам.

«Безсумнівно, ще якийсь час ми могли б дозволити собі ігнорувати настільки очевидний перекіс, якби ми не потрапляли в особливий інформаційний режим через російську агресію. Яка, нагадаю, має гібридний характер, і інформаційні спецоперації РФ відбуваються не рідше, ніж стрільба на фронті. Додам до цього також небажання наших перевіряти чужу інформацію, схильність до оперативного хайпу, масове виробництво примітивних фейків (покарання все одно ж немає), спекуляції на хворобливих темах на користь тієї чи іншої політичної групи, надмірну захопленість так званою медійною джинсою», ─ підкреслив Подоляк.

Радник керівника Офісу президента додав, що йдеться фактично про кодифікування наявних розрізнених норм, додавання нових, які б відповідали сучасному рівню розвитку медіасередовища.

«Окреме питання – це як обмежити величезні можливості для поширення фейків і незаконного контенту. З іншого боку, деякі наші медіа явно живуть у паралельному порядку денному з російськими пропагандистськими кліше по Україні. І вважають, що це здорово «повторювати» тут російське. А з цим що робити будемо? Якщо узагальнити, то, на превеликий жаль, зараз у нас майже немає інструментів і чітко виписаних повноважень держави щодо реагування на поширення незаконного контенту. Закон може і має дати відповіді на такі запитання», ─ вважає Подоляк він.

Нагадаємо, журналісти та блогери звернулися до влади через скандальний законопроєкт про медіа.

Також журналістські, медійні та громадські організації, засоби масової інформації, блогери, дописувачі у соціальних мережах ще влітку звернулися до влади з приводу законопроекту №2693 «Про медіа», запропонованого низкою народних депутатів. У зверненні йдеться про те, що згаданий законопроект порушує право на свободу вираження поглядів, гарантовані Конституцією України та Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод.

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