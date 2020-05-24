Інститут вірусології у Вухані підтвердив, що має три живих штами коронавірусу



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Ступінь схожості наявних в інституті штамів з Sars-CoV-2 становить 79,8%

Керівництво інституту стверджує, що вірус не міг поширитися з їх лабораторії, оскільки самі вчені не знали про його існування

Директор обвинуваченого США інституту вірусології в китайському Вухані заявив, що їх установа дійсно має три живих штами коронавірусу летючої миші. Проте жоден з них не схожий на Sars-CoV-2.

Про це повідомляє Metro libre.

Керівництво інституту стверджує, що вірус не міг поширитися з їх лабораторії, оскільки самі вчені не знали про його існування.

«Як і всі інші, ми навіть не знали, що вірус існує. Тому як він міг поширитися з нашої лабораторії? Це повна нісенітниця», – сказав директор установи в інтерв'ю китайському громадському телебаченню.

При цьому вчений визнав, що інститут дійсно «виділяв і отримав деякі коронавіруси від кажанів».

«У нас є три штами живих вірусів. Але схожість з вірусом, який викликає хворобу Covid-19, становить 79,8%», – сказав він.

До слова, вчені дійшли висновку, що наступний небезпечний вірус може прийти з Амазонії.

Зазначимо, раніше американський журнал Newsweek оприлюднив інформацію про те, що відбувалося з лабораторії Інституту вірусології в китайському місті Вухань. У доповіді вказують, що справжня природа нового коронавіріусу, ймовірно, ніколи не буде встановлена. Однак і автори доповіді, і всі вчені, категорично відкидають можливість навмисного створення і поширення SARS-CoV-2 як біологічної зброї.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео заявив про наявність значної кількості доказів того, що коронавірус почав поширюватися з лабораторії в китайському Вухані.

Іноземна розвідка підготувала доповідь щодо причетності Китаю до пандемії Covid-19. На 15 сторінках досьє йдеться, що Китай навмисно приховував або знищив докази про спалах коронавірусу, зробивши «напад на міжнародну прозорість», який забрав десятки тисяч життів.

Нагадаємо, спецслужби США прийшли до висновку, що новий коронавірус Covid-19 не був виведений штучно або генетично модифікований.