Назустріч ембарго. Кремль впевнено знищує російську економіку та державність
Величезна імперія з неймовірною зарозумілістю вчиняє дурне самогубство
Мовою оригіналу
Навстречу эмбарго. Пока политики думают над новыми санкциями реальность их опережает.
Итак, Германия заключает соглашение с Катаром на поставки газа. Не на сейчас, а долгосрочные контракты. «Северный поток-2» теперь сможет работать только памятником глупости и деньгам на ветер.
Болгария не будет продлевать контракт на поставки газа из РФ, ведет переговоры с альтернативными поставщиками.
Ну, Польша и раньше шла этим курсом. Про отказы от закупки российской нефти я уже писал. А кроме вот этих вот недр у них почти ничего и нет.
То есть пенсии, зарплаты бюджетникам, армия и полиция, дань Чечне и прочие бюджетные статьи провалятся. И коммерция следом. Кремль уверенно уничтожает российскую экономику и государственность.
Вот так громадная империя с невероятным самомнением совершает глупое самоубийство...
Читайте також:
Джерело: блог Кирила Сазонова