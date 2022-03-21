Назустріч ембарго. Кремль впевнено знищує російську економіку та державність

Величезна імперія з неймовірною зарозумілістю вчиняє дурне самогубство

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Навстречу эмбарго. Пока политики думают над новыми санкциями реальность их опережает.

Итак, Германия заключает соглашение с Катаром на поставки газа. Не на сейчас, а долгосрочные контракты. «Северный поток-2» теперь сможет работать только памятником глупости и деньгам на ветер.

Болгария не будет продлевать контракт на поставки газа из РФ, ведет переговоры с альтернативными поставщиками.

Ну, Польша и раньше шла этим курсом. Про отказы от закупки российской нефти я уже писал. А кроме вот этих вот недр у них почти ничего и нет.

То есть пенсии, зарплаты бюджетникам, армия и полиция, дань Чечне и прочие бюджетные статьи провалятся. И коммерция следом. Кремль уверенно уничтожает российскую экономику и государственность.

Вот так громадная империя с невероятным самомнением совершает глупое самоубийство...

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Джерело: блог Кирила Сазонова

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