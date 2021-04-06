Радуцький розповів, як будуть боротися із противниками вакцинації

Людей має стимулювати вакцинуватися складна епідемічна ситуація, яка виникла в Україні

Є три способи, як в Україні можна збільшити кількість бажаючих пройти вакцинацію. Про це заявив в інтерв’ю РБК-Україна голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький.

Радуцький зазначив, що насамперед люди, які є лідерами думок, повинні показувати власний приклад. «Я вважаю, що, скажімо, особистий приклад президента Зеленського повинен вплинути на популяризацію вакцинації», – сказав він.

Радуцький додав, що людей має стимулювати вакцинуватися складна епідемічна ситуація, яка наразі виникла в Україні: «Я знаю багатьох колег-депутатів, які кричали, що вакцинація – це введення наночастинок, які будуть потім через 5G управлятися. На щастя, не від більшості, але такі є. А що можна говорити про простих людей? Але навіть ці люди сьогодні бачать, що відбувається із коронавірусом, що в лікарнях немає місць, що вже вмирають ті, кого вони знають особисто. Їхня думка різко змінюється – вони тепер дзвонять і кажуть, як нам прийти і провакцинуватися. Це другий чинник, який повинен спрацювати».

Радуцький також розповів про третій спосіб, як боротися із противниками вакцинації. «Ми зараз готуємо до прийняття комітетом – не наш комітет основний, але ми підтримали – законопроєкту про соціальну рекламу щодо вакцинації й боротьби з Covid. Я вважаю, що потрібно посилити комунікацію з вакцинації», – сказав він.

Раніше в уряді пояснили, чи можна робити друге щеплення проти Covid-19 дозою від іншого виробника. Людям, яким зробили перше щеплення вакциною AstraZeneca/Covishield, виготовленою індійським Інститутом сироватки крові, можна робити друге щеплення вакциною AstraZeneca, виробленою на інших виробничих майданчиках.

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