Розробники Pfizer розповіли, скільки часу вакцина захищає від коронавірусу

Вакцина Pfizer/BioNTech захищає від Covid-19 впродовж пів року

Вакцина на 100% ефективна проти тяжкого перебігу хвороби

Вакцина від коронавірусу Pfizer/BioNTech захищає від Covid-19 впродовж шести місяців.

Про це повідомляє «Голос Америки» з посиланням на результати третьої фази тестування.

«Вакцина була на 100% ефективною проти тяжкого перебігу хвороби та на 95,3% ефективною проти тяжкого перебігу захворювання на Covid-19», – йдеться в повідомленні.

У компанії повідомили, що вакцина є ефективною проти «південноафриканського» штаму.

Зазначимо, компанія Pfizer спільно зі своїми німецьким партнером BioNTech хоче подати заявку на дозвіл використання вакцини для підлітків до 16 років. При цьому, ефективність препарату для цієї вікової групи оцінили в 100%.

Вакцинувати молодь планують до початку наступного навчального року.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, коли українців почнуть колоти вакциною CoronaVac. Це може статися після 9 квітня.

МОЗ планує до кінця року вакцинувати від Covid-19 принаймні 60% дорослого населення країни.

Лише найближчими тижнями у межах Covax Україна має отримати 117 тисяч доз Pfizer. Також головний санлікар Віктор Ляшко повідомив, що український уряд отримав підтвердження про поставку додаткового мільйона доз вакцини від Pfizer/ BioNTech у межах глобального механізму Covax.