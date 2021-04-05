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    Корейська ковід-вакцина має прибути в Україну до кінця квітня

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    Вакцину південнокорейського виробництва AstraZeneca-SKBio&nbsp;можна використовувати для другої дози після першого щеплення препаратом Covishield - Корейська ковід-вакцина має прибути в Україну до кінця квітня

    Вакцину південнокорейського виробництва AstraZeneca-SKBio можна використовувати для другої дози після першого щеплення препаратом Covishield

    Фото з відкритих джерел

    Препарат південнокорейського виробництва AstraZeneca-SKBio поставлять в Україну в рамках програми Covax

    Україна до кінця квітня очікує отримати корейську вакцину від коронавірусу AstraZeneca-SKBio. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

    Препарат південнокорейського виробництва AstraZeneca-SKBio поставлять в Україну в рамках програми Covax.

    «Україна очікує в квітні на отримання в рамках глобальної ініціативи Covax 360 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio, яку також виробляють за ліцензією AstraZeneca в Південній Кореї», – сказано в повідомленні.

    Її можна використовувати для другої дози після першого щеплення препаратом Covishield. Інтервал між введенням першої та другої доз вакцини Covishield/AstraZeneca збільшили до 12 тижнів.

    «Щеплення другою дозою вакцини проти Covid-19 має розпочатися не раніше ніж у середині травня для осіб, які були щеплені в Україні першими», – додали в МОЗ.

    Додамо, що сьогодні в уряді пояснили, чи можна робити друге щеплення проти Covid-19 дозою від іншого виробника.

    «Людям, яким зробили перше щеплення проти Covid-19 вакциною AstraZeneca/Covishield, виготовленою індійським Інститутом сироватки крові, можна робити друге щеплення вакциною AstraZeneca, виробленою на інших виробничих майданчиках. Такі рекомендації Міністерству охорони здоров’я України надала Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ)», – йдеться в повідомленні.

    Наголошується, що вакцина AstraZeneca (AZD1222) виробництва Інституту сироватки крові Індії (Covishield) та вакцина, виготовлена південнокорейською компанією SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), є ідентичними за складом та технологіями виготовлення, не розглядаються як різні вакцини та є взаємозамінними.

    Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський наказав до кінця року щепити від коронавірусу основну масу дорослих українців.

    Також на думку міністра охорони здоровʼя Максима Степанова, Україна має розпочати виготовлення власних вакцин.

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    Теги: українці Україна щеплення вакцинація коронавірус
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