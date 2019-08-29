Рахункова палата оцінює втрати держбюджету від зміцнення курсу гривні в 9,2 млрд грн



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Зазначається, що зміцнення гривні призвело до невиконання плану доходів державного бюджету, тому прогноз курсу гривні для розробки проекту держбюджету на 2020 рік має бути якісніший

Рахункова палата оцінює втрати держбюджету від зміцнення курсу гривні в 9,2 млрд грн. Про це йдеться в повідомленні Рахункової палати.

Зазначається, що зміцнення гривні призвело до невиконання плану доходів державного бюджету, тому прогноз курсу гривні для розробки проекту держбюджету на 2020 рік має бути більш якісний.

Вказується, майже 40% обсягу доходів ведеться з використанням курсу гривні до долара або євро, а з початку року гривня зміцнилася до долара на 9%.

За оцінкою Рахункової палати, через менший офіційний курс ніж прогнозувалося, недоотримано 9,2 млрд гривень доходів.

«Зміцнення гривні не є наслідком успіхів економіки України або зростання її інвестиційної привабливості», - повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

Він нагадав, що в останні роки експорт товарів і послуг і грошові перекази з-за кордону, насамперед від трудових мігрантів, є основними джерелами надходження валюти в Україну.

Зі слів Пацкана, навіть за сприятливих умов на зовнішніх сировинних ринках основних товарів українського експорту в першому півріччі зростання експорту товарів становило 5,9%, що значно менше прогнозованого 9,1%.

В результаті експорт товарів і послуг зріс на 7,2% при прогнозі зростання на 8,3%.

При цьому імпорт товарів і послуг зріс на 7,9%.

Зазначається, що саме тому негативне сальдо торгового балансу, визначене за методологією платіжного балансу, в першому півріччі цього року порівняно з відповідним періодом попереднього року, зросло до $4,4 млрд.

Також у першому півріччі 2019 значно менше прогнозованого обсягу і менше порівняно з відповідним періодом попереднього року стало надходження прямих іноземних інвестицій.

Як повідомлялось, у результаті недонадходжень доходів, державних запозичень та коштів від приватизації державного майна план надходжень загального фонду держбюджету в першому півріччі 2019 не виконано на 42,7 млрд грy.