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    Економіка та фінанси

    Рахункова палата оцінила втрати держбюджету від зміцнення гривні

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    Рахункова палата оцінила втрати держбюджету від зміцнення гривні

    Зміцнення нацвалюти призвело до втрати 9,2 мільярда гривень

    Державний бюджет України недоотримав 9,2 мільярда гривень за зміцнення курсу гривні.

    Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати.

    Як заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, зміцнення гривні до долара США на 9% призвело до невиконання плану доходів держбюджету.

    «За оцінкою Рахункової палати, за меншого офіційного курсу, ніж прогнозувалося, недоотримано 9,2 млрд грн доходів. Але зміцнення гривні не є наслідком успіхів економіки України, або зростання її інвестиційної привабливості», - повідомив Пацкан.

    Пацкан також зазначив, що при розробці проекту держбюджету на 2020 рік необхідний більш якісний прогноз курсу гривні.

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