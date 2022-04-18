У Стамбулі прогримів потужний вибух, багато поранених

Причини вибуху та кількість загиблих наразі не уточнюється

У Туреччині прогрів потужний вибух біля поліцейської дільниці на заході Стамбула. За даними ЗМІ, щонайменше 10 людей отримали поранення. Про це повідомляє CNN Turk.

Про причини вибуху та кількість загиблих наразі не уточнюється.

«Термінові новини: у Бейоглу пролунав вибух у підземних кабельних спорудах. З будівлі евакуюють мешканців через сильне задимлення на вулиці», – пише також газета Sabah.

Нагадаємо, міністерство оборони Туреччини почало нову військову операцію проти членів Робочої партії Курдистану в північній частині Іраку. Операцію назвали «Кіготь» і розгорнули в районах Метіна, Зап і Авашин-Басьян.