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    «Рамштайн-3»: Глава Пентагону підбив підсумки зустрічі у Брюсселі

    Міністр оборони США та України під час зустрічі у Брюсселі, 15 червня - «Рамштайн-3»: Глава Пентагону підбив підсумки зустрічі у Брюсселі
    Міністр оборони США та України під час зустрічі у Брюсселі, 15 червня
    фото: Twitter / Oleksii Reznikov

    Україна отримає нові одиниці гелікоптерів та артилерії для боротьби з окупантами

    Глава Пентагону Ллойд Остін підбив проміжні підсумки зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі.

    Після зустрічі у форматі «Рамштайн» Остін зазначив, що Словаччина вирішила передати Україні бойові гелікоптери, а Канада, Польща та Нідерланди – нові одиниці артилерії.

    «Я б хотів подякувати Словаччині, яка оголосила про суттєве пожертвування гелікоптерів серії «Мі» та вкрай необхідні ракетні боєприпаси», – сказав він. Крім того, в ході зустрічі було обговорено важливі нові пожертвування артилерії з багатьох країн, включаючи Канаду, Польщу та Нідерланди.

    «Це ключові інвестиції та можливості України для ведення вогню на великій відстані, і вони будуть вирішальними для зусиль України відбити наступ Росії на Донбасі», – зазначив Остін.

    Глава Пентагону також підтвердив, що Німеччина вирішила передати Україні три реактивні системи залпового вогню з керованими боєприпасами.

    Нагадаємо, у Брюсселі 15 червня стартувала зустріч начальників штабів та міністрів оборони з усього світу, де обговорили військову допомогу Україні. На зустрічі присутні очільник Міноборони України Олексій Рєзніков, а також пані посол України в НАТО Наталія Галібаренко.

    У США розраховували, що під час зустрічі у форматі «Рамштайн» будуть анонсовані нові поставки зброї Україні.

    Раніше міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін підтвердив проведення зустрічі Контактної групи з оборонної підтримки України (так званий «Рамштайн-3») у Брюсселі.

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    Теги: росія окупанти США Німеччина міністр НАТО Канада Міноборони війна Нідерланди Україна боєприпаси окупація #stoprussia
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    «Рамштайн-3»: Глава Пентагону підбив підсумки зустрічі у Брюсселі