«Рамштайн-3»: Глава Пентагону підбив підсумки зустрічі у Брюсселі

Міністр оборони США та України під час зустрічі у Брюсселі, 15 червня

Україна отримає нові одиниці гелікоптерів та артилерії для боротьби з окупантами

Глава Пентагону Ллойд Остін підбив проміжні підсумки зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі.

Після зустрічі у форматі «Рамштайн» Остін зазначив, що Словаччина вирішила передати Україні бойові гелікоптери, а Канада, Польща та Нідерланди – нові одиниці артилерії.

«Я б хотів подякувати Словаччині, яка оголосила про суттєве пожертвування гелікоптерів серії «Мі» та вкрай необхідні ракетні боєприпаси», – сказав він. Крім того, в ході зустрічі було обговорено важливі нові пожертвування артилерії з багатьох країн, включаючи Канаду, Польщу та Нідерланди.

«Це ключові інвестиції та можливості України для ведення вогню на великій відстані, і вони будуть вирішальними для зусиль України відбити наступ Росії на Донбасі», – зазначив Остін.

Глава Пентагону також підтвердив, що Німеччина вирішила передати Україні три реактивні системи залпового вогню з керованими боєприпасами.

Нагадаємо, у Брюсселі 15 червня стартувала зустріч начальників штабів та міністрів оборони з усього світу, де обговорили військову допомогу Україні. На зустрічі присутні очільник Міноборони України Олексій Рєзніков, а також пані посол України в НАТО Наталія Галібаренко.

У США розраховували, що під час зустрічі у форматі «Рамштайн» будуть анонсовані нові поставки зброї Україні.

Раніше міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін підтвердив проведення зустрічі Контактної групи з оборонної підтримки України (так званий «Рамштайн-3») у Брюсселі.