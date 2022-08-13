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Ворог може постачати техніку до Херсона тільки двома понтонними переправами, – розвідка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог може постачати техніку до Херсона тільки двома понтонними переправами, – розвідка
З кінця липня РФ використовує понтонну переправу біля залізничного мосту як основний шлях постачання
фото ілюстративне

Окупантам вдалось провести лише поверхневий ремонт пошкодженого Антонівського мосту

Війська окупантів значно послабились через удари Збройних сил України по мостах у Херсоні. Шляхопроводи знищено й це не дозволяє рашистам суттєво поповнювати військові резерви. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

«Два основні автомобільні мости, що ведуть до окупованої Росією території на західному березі Дніпра в Херсонській області, зараз, ймовірно, не використовуються для цілей значного військового постачання. 10 серпня 2022 року українські високоточні удари, ймовірно, призвели до того, що переправа через Дніпро в Новій Каховці стала непридатною для проїзду важкої військової техніки», – йдеться в повідомленні.

Розвідка зазначає, що останніми днями Росії вдалося провести лише поверхневий ремонт пошкодженого Антонівського автодорожнього мосту. Минулого тижня також було додатково пошкоджено магістральний залізничний міст під Херсоном. З кінця липня Росія використовує понтонну переправу біля залізничного мосту як основний шлях постачання військових.

«Навіть якщо Росії вдасться суттєво відремонтувати мости, вони залишаться ключовою вразливістю. Наземне забезпечення кількох тисяч російських військ на західному березі майже залежить лише від двох понтонних переправ. Зважаючи на обмеження поставок поставок, розмір будь-яких запасів, які Росії вдалося створити на західному березі, ймовірно, буде ключовим фактором витривалості сил РФ», – додали в міноборони.

Ворог може постачати техніку до Херсона тільки двома понтонними переправами, – розвідка фото 1

Нагадаємо, вчора ЗСУ знищили останній міст на Херсонщині, через який РФ перекидала техніку.

До слова, триває 171-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.

Теги: ЗСУ окупанти Україна росія війна в Україні війна розвідка Велика Британія

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