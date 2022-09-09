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Обстріл Харкова. Рашисти вгатили в садочок та школу, поранені діти

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Обстріл Харкова. Рашисти вгатили в садочок та школу, поранені діти
Ворог із реактивних систем залпового вогню гатив по центру міста
фото з відкритих джерел

У центрі міста горить дитсадок 

У Харкові після потужного обстрілу, вчиненого удень 9 вересня окупантами, горить дитячий садок у центральній частині міста. Наразі відомо про 10 поранених, троє з них – діти. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Також були прильоти в школу, будинок творчості та в об'єкт спортивної інфраструктури. Є влучання в приватні будинки, у деяких із них також зайнялися пожежі. 

«Прошу всіх харків'ян бути максимально обережними і перебувати в укриттях», – просить Терехов. 

Нагадаємо, сьогодні вдень мер Харкова повідомив про потужний обстріл міста. Повідомлялося про прильоти в Шевченківському районі, а це центральна частина Харкова.

Також 9 вересня окупанти вже атакували Харків ракетами та реактивними системами: є загиблі.

Раніше повідомлялося, що в останні дні ворог збільшив інтенсивність ударів по Харкову та населених пунктах області. Активізація окупантів пов'язана перш за все з успіхами ЗСУ, які зараз звільняють територію області.

Як відомо, Збройні сили України розпочали оборонні операції на Харківському напрямку з метою повернення окупованих територій. На цей час наші бійці вклинились в оборону ворога на глибину до 50 км. 

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Теги: Харків обстріл будинок рашисти

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