Обстріл Харкова. Рашисти вгатили в садочок та школу, поранені діти

У центрі міста горить дитсадок

У Харкові після потужного обстрілу, вчиненого удень 9 вересня окупантами, горить дитячий садок у центральній частині міста. Наразі відомо про 10 поранених, троє з них – діти. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Також були прильоти в школу, будинок творчості та в об'єкт спортивної інфраструктури. Є влучання в приватні будинки, у деяких із них також зайнялися пожежі.

«Прошу всіх харків'ян бути максимально обережними і перебувати в укриттях», – просить Терехов.

Нагадаємо, сьогодні вдень мер Харкова повідомив про потужний обстріл міста. Повідомлялося про прильоти в Шевченківському районі, а це центральна частина Харкова.

Також 9 вересня окупанти вже атакували Харків ракетами та реактивними системами: є загиблі.

Раніше повідомлялося, що в останні дні ворог збільшив інтенсивність ударів по Харкову та населених пунктах області. Активізація окупантів пов'язана перш за все з успіхами ЗСУ, які зараз звільняють територію області.

Як відомо, Збройні сили України розпочали оборонні операції на Харківському напрямку з метою повернення окупованих територій. На цей час наші бійці вклинились в оборону ворога на глибину до 50 км.