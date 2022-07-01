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    Новини

    Зросла кількість загиблих через ракетний удар по багатоповерхівці на Одещині

    Рятувальниками з-під завалів вилучено тіла 10 загиблих<br /><br /> - Зросла кількість загиблих через ракетний удар по багатоповерхівці на Одещині
    Рятувальниками з-під завалів вилучено тіла 10 загиблих

    фото з відкритих джерел

    В багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під’їзд

    Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці на Одещині зросла до десяти людей, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

    «Кількість загиблих внаслідок влучання у багатоповерхівку зросла до десяти людей», – написав він у телеграмі.

    Нагадаємо, в Одеські області під час повітряної тривоги трапився вибух. Офіційно влада повідомила, що є загиблі люди.

    В багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під’їзд. Рятувальниками з-під завалів вилучено тіла шести загиблих, вже надано медичну допомогу семи пораненим, серед яких три дитини.

    Триває розбір завалів і боротьба з пожежею у прибудованому до будинку магазині на площі близько 20 кв.м.

    На базі відпочинку загоряння не виявлено. Є постраждалі, їх кількість уточнюється.

    До слова, у Харкові пролунало декілька потужних вибухів. Відповідну інформацію повідомили місцеві жителі.

    Перед початком обстрілу з боку РФ у місті та області пролунала повітряна тривога.

    Теги: вибух росія окупанти війна Одещина Україна окупація #stoprussia
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    Зросла кількість загиблих через ракетний удар по багатоповерхівці на Одещині