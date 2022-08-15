Головна Новини
search button user button menu button

Як рашисти заманюють чиновників РФ на окуповані території: дані розвідки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Як рашисти заманюють чиновників РФ на окуповані території: дані розвідки
фото: sputnik.by

Росіяни масово відмовляються їхати в небезпечне відрядження

 

Керівництво РФ продовжує агітувати російських держслужбовців до роботи на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

Згідно з рішенням адміністрації Бєлгорода співробітникам мерії, керівникам та працівникам муніципальних закладів в період їхньої можливої роботи у «ДНР» та «ЛНР» обіцяють виплачувати подвійний оклад у рублях.

За даними розвідки, керівництво Бєлгородської області відповідає за підтримку російського окупаційного режиму у Білокуракинському та Троїцькому районах Луганщини. З вересня за участю бєлгородських вчителів там планується відкриття шкіл. Туди ж направляються і виховательки для дитячих садків з РФ.

З бєлгородського бюджету планується виділити 1,6 млрд. руб. При тому, що затверджений дефіцит бюджету Бєлгородської області на 2022 рік складає 30,8 млрд. руб.

Окрім того, з міського бюджету планують компенсувати людям витрати, пов’язані з – відрядженням (добові) та іншими потребами, та обіцяють надбавки до добових в гривні із розрахунку: 50% – голові адміністрації; 40% – першому та деяким іншим заступникам; 30% – начальникам відділів та їхнім заступникам, а також головним і провідним фахівцям. Російська влада обіцяє збільшити виплати, адже росіяни продовжують масово відмовлятися їхати в небезпечне відрядження.

Тим часом, як повідомлялося, росіяни, що приїхали «відновлювати» Луганщину, не отримали грошей за свою роботу. Відтак, вони вирішили звернутися до Путіна та попросити вирішити проблему із зарплатнею.

Теги: розвідка росія війна гроші

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рашисти готують референдум про приєднання «ДНР» − британська розвідка
Рашисти готують референдум про приєднання «ДНР» − британська розвідка
Сьогодні, 09:56
Керівництво великих підприємств отримало вказівку від окупантів проводити збори та бесіди з персоналом
Як окупанти промивають мізки жителям Мелітополя: розвідка назвала метод
10 серпня, 13:21
З кінця липня РФ використовує понтонну переправу біля залізничного мосту як основний шлях постачання
Ворог може постачати техніку до Херсона тільки двома понтонними переправами, – розвідка
13 серпня, 15:09

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Хто потрібен у війську та як далі триватиме мобілізація: відповідь полковника СБУ
83K
Загинув один із найкращих пілотів Збройних сил
46K
Як довго США підтримуватимуть Україну? Курт Волкер визначив строк
29K
Нацбанк пояснив, чому в Україні досі працюють російські банки
26K
Військові знищили дві бази окупантів – на півдні та сході
26K
Григорій Плачков про ситуацію на Запорізькій АЕС: Ми відстаємо від росіян на кілька кроків

Новини

Відключення ЗАЕС від енергосистеми України. Експерт оцінив наслідки
Сьогодні, 14:57
Рада продовжила воєнний стан
Сьогодні, 14:29
Як рашисти заманюють чиновників РФ на окуповані території: дані розвідки
Сьогодні, 14:09
Ворог обстріляв Миколаїв: є поранені, пошкоджено навчальний заклад (фото)
Сьогодні, 13:31
Зеленський провів кадрові зміни СБУ у Києві та кількох областях
Сьогодні, 12:59
Банкова закликала Червоний Хрест подумати про репутацію
Сьогодні, 12:41

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту