Як рашисти заманюють чиновників РФ на окуповані території: дані розвідки

Росіяни масово відмовляються їхати в небезпечне відрядження

Керівництво РФ продовжує агітувати російських держслужбовців до роботи на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

Згідно з рішенням адміністрації Бєлгорода співробітникам мерії, керівникам та працівникам муніципальних закладів в період їхньої можливої роботи у «ДНР» та «ЛНР» обіцяють виплачувати подвійний оклад у рублях.

За даними розвідки, керівництво Бєлгородської області відповідає за підтримку російського окупаційного режиму у Білокуракинському та Троїцькому районах Луганщини. З вересня за участю бєлгородських вчителів там планується відкриття шкіл. Туди ж направляються і виховательки для дитячих садків з РФ.

З бєлгородського бюджету планується виділити 1,6 млрд. руб. При тому, що затверджений дефіцит бюджету Бєлгородської області на 2022 рік складає 30,8 млрд. руб.

Окрім того, з міського бюджету планують компенсувати людям витрати, пов’язані з – відрядженням (добові) та іншими потребами, та обіцяють надбавки до добових в гривні із розрахунку: 50% – голові адміністрації; 40% – першому та деяким іншим заступникам; 30% – начальникам відділів та їхнім заступникам, а також головним і провідним фахівцям. Російська влада обіцяє збільшити виплати, адже росіяни продовжують масово відмовлятися їхати в небезпечне відрядження.

Тим часом, як повідомлялося, росіяни, що приїхали «відновлювати» Луганщину, не отримали грошей за свою роботу. Відтак, вони вирішили звернутися до Путіна та попросити вирішити проблему із зарплатнею.