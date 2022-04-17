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    Події в Україні

    Росіяни відкрили вогонь по Золотому: двоє загиблих, четверо поранених

    Росіяни відкрили вогонь по Золотому: двоє загиблих, четверо поранених
    фото: Facebook/Сергій Гайдай

    Окупанти цілеспрямовано били по житлових будинках

    Російські війська відкрили вогонь по центру міста Золоте Луганської області. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, четверо – поранено. Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

    «Це навмисне вбивство людей. Крім житлових будинків, поряд нічого немає. Росіяни цілеспрямовано били по населенню», – наголосив посадовець.

    Він повідомив, що в одній із багатоповерхівок зруйновані два поверхи – снаряди пройшли навиліт.

    «Маємо щонайменше двох загиблих містян, ще четверо поранені із різним ступенем тяжкості», – додав Сергій Гайдай.

    На сьогодні, 17 квітня, була запланована евакуація жителів Кремінної, Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька, Гірської громади, Попасної. Маршрути і місце збору в Попасній було змінено з урахуванням фактору безпеки. Гайдай попросив мешканців Луганщини «встигнути врятуватися». Однак російська сторона не погодила відкриття зелених коридорів.

    16 квітня промислове підприємство у Лисичанську на Луганщині зазнало обстрілу з боку російського агресора.

    Також уранці в суботу, 16 квітня, російські військові обстріляли ринок у місті Лисичанськ, що у Луганській області. Внаслідок ворожого обстрілу на ринку сталася пожежа, інформацію щодо постраждалих уточнюють.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна вбивство обстріл Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Росіяни відкрили вогонь по Золотому: двоє загиблих, четверо поранених