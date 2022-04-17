Росіяни відкрили вогонь по Золотому: двоє загиблих, четверо поранених

Окупанти цілеспрямовано били по житлових будинках

Російські війська відкрили вогонь по центру міста Золоте Луганської області. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, четверо – поранено. Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

«Це навмисне вбивство людей. Крім житлових будинків, поряд нічого немає. Росіяни цілеспрямовано били по населенню», – наголосив посадовець.

Він повідомив, що в одній із багатоповерхівок зруйновані два поверхи – снаряди пройшли навиліт.

«Маємо щонайменше двох загиблих містян, ще четверо поранені із різним ступенем тяжкості», – додав Сергій Гайдай.

На сьогодні, 17 квітня, була запланована евакуація жителів Кремінної, Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька, Гірської громади, Попасної. Маршрути і місце збору в Попасній було змінено з урахуванням фактору безпеки. Гайдай попросив мешканців Луганщини «встигнути врятуватися». Однак російська сторона не погодила відкриття зелених коридорів.

16 квітня промислове підприємство у Лисичанську на Луганщині зазнало обстрілу з боку російського агресора.

Також уранці в суботу, 16 квітня, російські військові обстріляли ринок у місті Лисичанськ, що у Луганській області. Внаслідок ворожого обстрілу на ринку сталася пожежа, інформацію щодо постраждалих уточнюють.