Рашисти вкрали собаку у захисниці «Азовсталі» і подарували Кадирову (фото, відео)

Пса військовополоненої загарбники забрали як трофей

Російські військові забрали у захисниці «Азовсталі» собаку на ім'я Адік після того, як вона потрапила у полон. Тварину як трофей передали лідеру Чечні Рамзану Кадирову. Про це повідомляє рух UAnimals.

Нещодавно російські пропагандисти опублікували відео, на якому Адіка «дарують» Кадирову як трофей. Під час розмови чоловіки сміються з того, що власниця обіцяла своєму псу знайти його.

«Адік був і є повноцінним членом нашої родини. Він надзвичайно добрий і активний собака, який дуже любить своїх справжніх власників. Адік завжди підлещувався за морозиво, звичайне біле, пломбір. Попри його загрозливий вид, він завжди дуже тепло ставився до нас. Адік – алергік, він завжди строго харчувався, йому не можна вживати деякі продукти», – розповіли родичі військової.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UAnimals (@uanimals.official)

Згідно з повідомленням росЗМІ, Кадиров вирішив назвати собаку Борз, що чеченською означає Вовк.

Нагадаємо, понад 80 днів українські захисники тримали оборону Маріуполя. 16 травня розпочалась евакуація українських захисників із заблокованого російськими загарбниками заводу «Азовсталь».

Читайте також: