Разумков: частина доказів у справах Майдану могла бути знищена



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Спікер ВРУ має сумніви стосовно належної «політичної позиції щодо цих розслідувань»

Частина доказів у справах злочинів проти Майдану у 2013-2014 роках могла бути втрачена або знищена. Про це повідомив спікер Верховної ради України Дмитро Разумков в ефірі телеканалу «Україна».

За словами політика, він має надію на те, що слідчі Державного бюро розслідування зможуть остаточно розібратися зі справами Майдану після переформатування цього органу.

«Я сподіваюся, що всіма тими інструментами, якими ДБР буде наділено, їм вистачить і політичної позиції, і правової позиції, і громадянської позиції, щоб довести ці справи до кінця... Я розумію, що частина доказів була втрачена, частина, мабуть, була знищена», - заявив Разумков.

Крім цього, спікер додав, що має сумніви у належній «політичний позиції щодо цих розслідувань».

Нагадаємо, минулого тижня Генеральна прокуратура України фактично передала до Національного антикорупційного бюро України 20 кримінальних проваджень щодо подій на Майдані в 2013-2014 роках.