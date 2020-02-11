Разумков не виключає, що Богдан міг подати у відставку



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Дмитро Разумков прокоментував інформацію про відставку Богдана з посади голови ОП

Раніше українські ЗМІ повідомили, що Богдан вирішив подати у відставку

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, коментуючи інформацію про нібито відставку глави Офісу президента Андрія Богдана, заявив, що про це краще запитати у самого Богдана, але «можливо завжди все».

Про це він сказав в ефірі каналу Наш.

Відповідаючи на питання про те, що нібито о 18.00 з кабінету, де приймає Богдан гостей, почали виносити речі, і чи може це свідчити про те, що Богдан залишає свій пост, Разумов сказав, що не спілкувався з ним сьогодні.

«Я не прессекретар Андрія Йосиповича Богдана. Я думаю, що краще запитати у нього. Сьогодні у мене не було можливості з ним поспілкуватися, не можу це коментувати», — сказав спікер парламенту.

Відповідаючи на питання, чи можлива відставка, з огляду на останні події, Разумков сказав.

«Я думаю, що в нашій державі, завдяки нашим людям, можливо все. Свого часу казали, що Зеленський не може бути президентом. Однак всі бачать, хто саме сьогодні президент. Я, мабуть, ніколи не міг подумати, що буду головою Верховної Ради України. Тому, можливо завжди все. Однак, якщо бути коректним, я думаю, що треба не думати, а запитати», — сказав він.

Нагадаємо, 4 лютого Верховна Рада підтримала постанову про звільнення міністра розвитку громад та територій України Альону Бабак.

Новим віцепрем’єрміністром — міністром розвитку громад і територій став Денис Шмигаль.