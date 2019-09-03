Разумков оголосив про входження нових депутатів до трьох фракцій



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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков

На ранковому засіданні Верховної Ради 3 вересня вони склали присягу народного депутата

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив про входження народних депутатів до фракцій «Голос», «Слуга народу» та «Опозиційна платформа — За життя». Про це спікер повідомляє «Укрінформ».

«Згідно з поданими заявами та відповідно до частини 3 статті 60 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про входження народних депутатів України Васильченко Галини Іванівни, Совсун Інни Романівни та Стефанишиної Ольги Анатоліївни до складу депутатської фракції політичної партії «Голос», - сказав Разумков.

Він також повідомив про входження народного депутата Сергія Ларіна, який склав присягу у вівторок, до складу фракції «Опозиційної платформи — За життя».

Спікер також оголосив про входження Юлії Гришиної, Івана Калаури, Анатолія Остапенка, Ольги Руденко та Тетяни Циби до фракції «Слуги народу».

Як повідомлялося, Верховна Рада 29 серпня достроково припинила повноваження народних депутатів від «Слуги народу» Дениса Малюськи, Олексія Оржеля, Владислава Криклія, Ганни Новосад, Михайла Федорова, які були призначені на посади в новий Кабінет міністрів.

У цьому зв’язку Центральна виборча комісія визнала обраними народними депутатами та зареєструвала наступних за черговістю кандидатів у виборчому списку «Слуги народу» Анатолія Остапенка, Тетяну Цибу, Івана Калаура, Юлію Гришину та Ольгу Руденко.

На ранковому засіданні Верховної Ради 3 вересня вони склали присягу народного депутата.

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