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    Думки вголос

    А вам шкода Разумкова?

    • Віталій Шабунін

      Голова правління Центру протидії корупції

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    Створена Разумковим робоча група вже майже рік &laquo;терміново&raquo; вирішує питання з КСУ - А вам шкода Разумкова?
    Створена Разумковим робоча група вже майже рік «терміново» вирішує питання з КСУ

    Зусиллями Разумкова ми не можемо тепер нормально карати за брехню в деклараціях за 2020 рік

    З точки зору політики зрозумілим є бажання президента позбутися Разумкова.

    Так само зрозумілим є бажання опонентів максимально зіграти цим проти Зеленського.

    Але комічними є намагання створити Разумкову образ захисника демократії.

    Це ж той Разумков, який (на догоду проросійським політикам) захистив від очищення огидний Конституційний Суд.

    Пригадуєте історію знесення покарання за брехню в деклараціях (за поданням ОПЗЖ)?

    Створена Разумковим робоча група вже майже рік «терміново» вирішує питання з КСУ.

    Рік! За цей подарований Разумковим час покидьки в КСУ оговталися та пішли в контрнаступ.

    Наприклад, вчора КСУ відновив розгляд провадження, яке відкриває Коломойському і ко можливість відіграти приватизацію Привату та ліквідацію банків-помийок.

    На черзі початок знесення судової реформи (одразу після пасу Пленуму ВС), а ще знищення антикорупційного суду, незаконного збагачення (вчергове), спецконфіскації, медичної реформи і т.д.

    Разумков так сильно «вирішував» проблему з КСУ, що суддя Сліденко, який грохнув декларування, забув піти у відставку (хоча й дуже обіцяв). За минулий рік він отримав 3,6 млн грн наших податків.

    Ну, і ще багато чого Разумков начудив поза межами КСУ. Я багато про це писав.

    Наприклад, спецом затягнув з відновленням тюрми за брехню в деклараціях.

    Зусиллями Разумкова ми не можемо тепер нормально карати за брехню в деклараціях за 2020 р.

    Цими діями Разумков купував лояльність депутатських груп, які, в свою чергу, мали захистити його на посаді.

    І що, помогло воно йому? Нехай це стане уроком для наступних Спікерів.

    А вам шкода Разумкова?

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    Теги: Верховна Рада Конституційний суд відставка партія Слуга народу Дмитро Разумков
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    А вам шкода Разумкова?