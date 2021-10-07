А вам шкода Разумкова?
Зусиллями Разумкова ми не можемо тепер нормально карати за брехню в деклараціях за 2020 рік
З точки зору політики зрозумілим є бажання президента позбутися Разумкова.
Так само зрозумілим є бажання опонентів максимально зіграти цим проти Зеленського.
Але комічними є намагання створити Разумкову образ захисника демократії.
Це ж той Разумков, який (на догоду проросійським політикам) захистив від очищення огидний Конституційний Суд.
Пригадуєте історію знесення покарання за брехню в деклараціях (за поданням ОПЗЖ)?
Створена Разумковим робоча група вже майже рік «терміново» вирішує питання з КСУ.
Рік! За цей подарований Разумковим час покидьки в КСУ оговталися та пішли в контрнаступ.
Наприклад, вчора КСУ відновив розгляд провадження, яке відкриває Коломойському і ко можливість відіграти приватизацію Привату та ліквідацію банків-помийок.
На черзі початок знесення судової реформи (одразу після пасу Пленуму ВС), а ще знищення антикорупційного суду, незаконного збагачення (вчергове), спецконфіскації, медичної реформи і т.д.
Разумков так сильно «вирішував» проблему з КСУ, що суддя Сліденко, який грохнув декларування, забув піти у відставку (хоча й дуже обіцяв). За минулий рік він отримав 3,6 млн грн наших податків.
Ну, і ще багато чого Разумков начудив поза межами КСУ. Я багато про це писав.
Наприклад, спецом затягнув з відновленням тюрми за брехню в деклараціях.
Зусиллями Разумкова ми не можемо тепер нормально карати за брехню в деклараціях за 2020 р.
Цими діями Разумков купував лояльність депутатських груп, які, в свою чергу, мали захистити його на посаді.
І що, помогло воно йому? Нехай це стане уроком для наступних Спікерів.
А вам шкода Разумкова?
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