Створена Разумковим робоча група вже майже рік «терміново» вирішує питання з КСУ

Зусиллями Разумкова ми не можемо тепер нормально карати за брехню в деклараціях за 2020 рік

З точки зору політики зрозумілим є бажання президента позбутися Разумкова.

Так само зрозумілим є бажання опонентів максимально зіграти цим проти Зеленського.

Але комічними є намагання створити Разумкову образ захисника демократії.

Це ж той Разумков, який (на догоду проросійським політикам) захистив від очищення огидний Конституційний Суд.

Пригадуєте історію знесення покарання за брехню в деклараціях (за поданням ОПЗЖ)?

Створена Разумковим робоча група вже майже рік «терміново» вирішує питання з КСУ.

Рік! За цей подарований Разумковим час покидьки в КСУ оговталися та пішли в контрнаступ.

Наприклад, вчора КСУ відновив розгляд провадження, яке відкриває Коломойському і ко можливість відіграти приватизацію Привату та ліквідацію банків-помийок.

На черзі початок знесення судової реформи (одразу після пасу Пленуму ВС), а ще знищення антикорупційного суду, незаконного збагачення (вчергове), спецконфіскації, медичної реформи і т.д.

Разумков так сильно «вирішував» проблему з КСУ, що суддя Сліденко, який грохнув декларування, забув піти у відставку (хоча й дуже обіцяв). За минулий рік він отримав 3,6 млн грн наших податків.

Ну, і ще багато чого Разумков начудив поза межами КСУ. Я багато про це писав.

Наприклад, спецом затягнув з відновленням тюрми за брехню в деклараціях.

Зусиллями Разумкова ми не можемо тепер нормально карати за брехню в деклараціях за 2020 р.

Цими діями Разумков купував лояльність депутатських груп, які, в свою чергу, мали захистити його на посаді.

І що, помогло воно йому? Нехай це стане уроком для наступних Спікерів.

А вам шкода Разумкова?

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.