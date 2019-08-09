Разумков пояснив, як міністр оборони відрізняється від міністра закордонних справ



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За словами Разумкова, кандидати в очільники Міноборони «мають бути захищені»

Голова партії «Слуга народу» розповів про особливості посади міністра оборони під час війни

У команді президента Володимира Зеленського не називають кандидатів на посаду міністра оборони з метою безпеки.

Про це в інтерв'ю ВВС Україна повідомив голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков.

«Міністр оборони відрізняється від міністра закордонних справ, адже у країні йде війна, і ці особи (кандидати у глави Міноборони. - Ред.) все ж мають бути захищені...» - підкреслив Разумков.

Раніше представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук повідомив, що Зеленський розглядає декілька кандидатур на посаду міністра оборони.

Нагадаємо, 6 червня Верховна Рада відмовилася звільнити міністра оборони Степана Полторака. За прийняття проєкту постанови №10344 проголосували 67 депутатів за мінімально необхідних 226.

Як повідомлялося, раніше Зеленський викликав Полторака на Банкову. Полторак заявив, що на зустрічі із Зеленським порадив йому призначити «гідного» міністра оборони.