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    Разумков пояснив, як міністр оборони відрізняється від міністра закордонних справ

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    За словами Разумкова, кандидати в очільники Міноборони &laquo;мають бути захищені&raquo; - Разумков пояснив, як міністр оборони відрізняється від міністра закордонних справ
    За словами Разумкова, кандидати в очільники Міноборони «мають бути захищені»

    Голова партії «Слуга народу» розповів про особливості посади міністра оборони під час війни

    У команді президента Володимира Зеленського не називають кандидатів на посаду міністра оборони з метою безпеки.

    Про це в інтерв'ю ВВС Україна повідомив голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков.

    «Міністр оборони відрізняється від міністра закордонних справ, адже у країні йде війна, і ці особи (кандидати у глави Міноборони. - Ред.) все ж мають бути захищені...» - підкреслив Разумков.

    Раніше представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук повідомив, що Зеленський розглядає декілька кандидатур на посаду міністра оборони.

    Нагадаємо, 6 червня Верховна Рада відмовилася звільнити міністра оборони Степана Полторака. За прийняття проєкту постанови №10344 проголосували 67 депутатів за мінімально необхідних 226.

    Як повідомлялося, раніше Зеленський викликав Полторака на Банкову. Полторак заявив, що на зустрічі із  Зеленським порадив йому призначити «гідного» міністра оборони.

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