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    Разумков прокоментував можливу відставку прем’єра

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    Разумков повідомив, що&nbsp;про відставку міністрів на сьогодні, ні постанов Верховної Ради, ні подання з боку прем&rsquo;єр-міністра нема - Разумков прокоментував можливу відставку прем’єра
    Разумков повідомив, що про відставку міністрів на сьогодні, ні постанов Верховної Ради, ні подання з боку прем’єр-міністра нема

    Парламент найближчим часом не розглядатиме питання заміни Шмигаля, ─ сказав спікер

    У Верховній Раді найближчим часом навряд чи розглядатимуть питання заміни прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Про це сказав спікер парламенту Дмитро Разумков в ефірі телеканалу «Наш».

    «В уряді (кадрові зміни – ред.) теоритично – можливі. Розмови йдуть давно. Говорять про тих чи інших особистостей, … низка міністрів Кабінету міністрів України. Я розумію ваше питання щодо прем’єр-міністра. Я не думаю, що найближчим часом питання по прем’єру буде підніматись, таких ініціатив я не бачив», ─ сказав Разумков.

    Спікер заявив, що про відставку міністрів на сьогодні, ні постанов Верховної Ради, ні подання з боку прем’єр-міністра нема.

    Нагадаємо, раніше сьогодні Разумков, коментуючи питання про те, чи доречною буде відставка Степанова, заявив що «сьогодні залишити Міністерство без очільника – точно не варіант».

    Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі міняти міністра охорони здоров’я у розпал пандемії Covid-19 та боротьби з нею некоректно.

    Як повідомлялося, 3 грудня Верховна Рада розблокувала призначення керівника САП.

    Теги: міністр кадрові зміни відставка Дмитро Разумков парламент Денис Шмигаль
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