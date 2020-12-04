Разумков прокоментував можливу відставку прем’єра

Разумков повідомив, що про відставку міністрів на сьогодні, ні постанов Верховної Ради, ні подання з боку прем’єр-міністра нема

Парламент найближчим часом не розглядатиме питання заміни Шмигаля, ─ сказав спікер

У Верховній Раді найближчим часом навряд чи розглядатимуть питання заміни прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Про це сказав спікер парламенту Дмитро Разумков в ефірі телеканалу «Наш».

«В уряді (кадрові зміни – ред.) теоритично – можливі. Розмови йдуть давно. Говорять про тих чи інших особистостей, … низка міністрів Кабінету міністрів України. Я розумію ваше питання щодо прем’єр-міністра. Я не думаю, що найближчим часом питання по прем’єру буде підніматись, таких ініціатив я не бачив», ─ сказав Разумков.

Спікер заявив, що про відставку міністрів на сьогодні, ні постанов Верховної Ради, ні подання з боку прем’єр-міністра нема.

Нагадаємо, раніше сьогодні Разумков, коментуючи питання про те, чи доречною буде відставка Степанова, заявив що «сьогодні залишити Міністерство без очільника – точно не варіант».

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі міняти міністра охорони здоров’я у розпал пандемії Covid-19 та боротьби з нею некоректно.

Як повідомлялося, 3 грудня Верховна Рада розблокувала призначення керівника САП.