Шмигаль: У разі посилення карантину транспорт в Україні працюватиме

В Україні у разі посилення карантину буде працювати міський транспорт та залізниця

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у разі посилення карантину в Україні всі види транспорту будуть працювати і надалі. Про це прем'єр сказав у ході години запитань до уряду у Верховній Раді.

За словами Шмигаля, транспорт не є основним джерелом активного поширення коронавірусу.

«Чи буде працювати транспорт? Так, буде працювати. І авіакомпанії, і залізниця, і міський транспорт закривати не планується навіть при більш жорсткому обмеженні карантинному. Всі наукові дослідження показують, що транспорт не є основним джерелом активного поширення цієї пандемії», – підкреслив Шмигаль.

3 грудня уряд скасував карантин вихідного дня, заявивши що він був ефективний.

З кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України локдауну через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

Зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята. Прем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст.

В Офісі президента поки не визначилися з датою введення локдауну.

4 грудня очільник МОЗ Максим Степанов запропонував уряду ввести локдаун із початку січня, строком на три тижні.