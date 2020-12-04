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    Шмигаль: У разі посилення карантину транспорт в Україні працюватиме

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    Денис Шмигаль: Транспорт не є основним джерелом активного поширення коронавірусу - Шмигаль: У разі посилення карантину транспорт в Україні працюватиме
    Денис Шмигаль: Транспорт не є основним джерелом активного поширення коронавірусу
    Фото: прес-служба Кабінету міністрів України

    В Україні у разі посилення карантину буде працювати міський транспорт та залізниця

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у разі посилення карантину в Україні всі види транспорту будуть працювати і надалі. Про це прем'єр сказав у ході години запитань до уряду у Верховній Раді.

    За словами Шмигаля, транспорт не є основним джерелом активного поширення коронавірусу.

    «Чи буде працювати транспорт? Так, буде працювати. І авіакомпанії, і залізниця, і міський транспорт закривати не планується навіть при більш жорсткому обмеженні карантинному. Всі наукові дослідження показують, що транспорт не є основним джерелом активного поширення цієї пандемії», – підкреслив Шмигаль.

    3 грудня уряд скасував карантин вихідного дня, заявивши що він був ефективний. 

    З кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України локдауну через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

    Зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні святаПрем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст. 

    В Офісі президента поки не визначилися з датою введення локдауну.

    4 грудня очільник МОЗ Максим Степанов запропонував уряду ввести локдаун із початку січня, строком на три тижні.

    Теги: залізниця Україна карантин транспорт Денис Шмигаль коронавірус
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