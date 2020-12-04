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    Посилений карантин: Кабмін оприлюднить повний перелік обмежень 9 грудня

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    <p><br />Очільники міст та ОДА спільні в думці щодо обмеження роботи дискотек і нічних клубів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля, хостелів, повідомив прем'єр</p> - Посилений карантин: Кабмін оприлюднить повний перелік обмежень 9 грудня


    Очільники міст та ОДА спільні в думці щодо обмеження роботи дискотек і нічних клубів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля, хостелів, повідомив прем'єр

    90% мерів згодні з обмеженням роботи святкових ярмарків, ТРЦ, ресторанів, кінотеатрів і театрів, - Шмигаль

    Кабінет міністрів сьогодні, 4 грудня, провів онлайн-нараду з мерами міст щодо посилення карантинних обмежень під час різдвяно-новорічних свят. Про це йдеться на урядовому сайті.

    Зазначається, що уряд розробляє перелік можливих протиепідемічних обмежень враховуючи пропозиції мерів міст та обласних державних адміністрацій.

    Прем’єр-міністр наголосив, що очільники міст та ОДА спільні в думці щодо обмеження роботи дискотек і нічних клубів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля, хостелів.

    «Також понад 90% підтримують обмеження в роботі святкових ярмарків, ТРЦ, ресторанів, кінотеатрів і театрів. Повний перелік вже узгоджених заходів ми оприлюднимо під час засідання Кабінету Міністрів наступної середи, 9 грудня», — поінформував глава уряду.

    Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що карантин в Україні можуть посилити на початку січня. 

    3 грудня уряд скасував карантин вихідного дня, заявивши що він був ефективний. 

    З кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України локдауну через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

     Читайте також: 
    Теги: Кабмін карантин робота уряд харчування Денис Шмигаль коронавірус
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