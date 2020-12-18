«Ви б мене тут розіп’яли»: Разумков назвав вартість модернізації залу Ради

Серед можливих та необхідних змін Разумков відзначав установку системи для голосування «Рада-4»

Модернізація залу Верховної Ради коштувала б державі 300 мільйонів гривень, але «враховуючи нинішні умови такі витрати недопустимі«.

Про це заявив спікер Парламенту Дмитро Разумков

«Знаєте скільки коштує модернізувати зал Верховної ради? 300 мільйонів гривень. Якби я сьогодні заклав ці кошти в бюджет Верховної Ради для того, щоб модернізувати зал, ви б мене тут розіп’яли», – зазначив глава парламенту.

Зазначимо, що серед можливих та необхідних змін Разумков відзначав установку системи для голосування «Рада-4», яка вже декілька років діє в Київраді.

Додамо, що минулого року мер столиці Віталій Кличко запропонував спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову встановити в парламенті систему голосування «Рада-4», що унеможливлює не персональне голосування – таку, як працює в Київраді.

Нагадаємо, що 16 січня 2020 року набув чинності закон №404-IX (законопроєкт 2148) щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами на пленарних засіданнях парламенту. За кнопкодавство нардепу загрожує штраф у розмірі 51-85 тис. грн, однак для цього провину парламентарія необхідно буде спочатку довести в суді. За розслідування правопорушення повинне взятися Державне бюро розслідувань, але спочатку генпрокурор має зареєструвати відповідне кримінальне провадження.

У разі визнання депутата винним у «кнопкодавстві» та набрання сили обвинувальним вироком нардеп буде достроково позбавлений мандата (стаття 81 Конституції України).

Президент підписав закон про покарання за кнопкодавство 13 січня.

Також активісти руху Чесно назвали кнопкодавів Верховної Ради ІХ скликання.