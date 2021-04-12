Верховна Рада збирається на два позачергові засідання. Що розглянуть

Депутати голосуватимуть за так званий податок на Google

Верховна Рада на цьому тижні може зібратися на два позачергові засідання. Обидва їх ініціювали депутатські фракції та групи. Про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради парламенту.

«Можливо, що 13 квітня відбудеться два позачергових засідання», – сказав він.

Глава Верховної Ради зазначив, що обидва засідання ініціювали депутатські фракції та групи. За його словами, невдовзі мають з’явитися розпорядження про проведення цих засідань, де будуть вказані порядки денні.

Водночас народна депутатка від фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк розповіла про те, які законопроєкти мають розглянути 13 квітня та 15 квітня:

щодо забезпечення реалізації прав застрахованих осіб на допомогу з тимчасової непрацездатності в разі захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві (№5187-1);

законопроєкти щодо валютних позичальників (№4475; №4398, №4399);

встановлення відповідальності за порушення самоізоляції (№4540);

повернення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях (президентський з-п №4651);

законопроєкт №5197-2 щодо фінансування Міністерства аграрної політики;

законопроєкт №5308 щодо фінансування нового ПрАТ «Укрфінжитло»;

законопроєкт №4184, так званий податок на Google;

законопроєкт №4533 про врегулювання діяльності Конституційного суду;

Також депутати голосуватимуть щодо забезпечення держгарантій та нарахування пенсій постраждалим від катастрофи на ЧАЕС, продовження реформи «Нова українська школа», запровадження «антирейдерських» заходів для запобігання протиправному захопленню підприємств та незаконному заволодінню нерухомим майном.