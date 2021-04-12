Закон про всеукраїнський референдум набув чинності. Що він пропонує

Всеукраїнський референдум може призначати президент, Верховна Рада або президент за народною ініціативою

Закон про всеукраїнський референдум набув чинності. У документі міститься перелік питань, які не можна виносити на референдум. Документ 10 квітня був опублікований у виданні «Голос України».

Він набрав чинності на наступний день після опублікування. Варто підкреслити, що низка норм цього документа набудуть чинності пізніше.

Відповідно до закону, всеукраїнський референдум, в залежності від питання, може призначати президент, Верховна Рада або президент за народною ініціативою.

Що заборонено виносити на референдум

На всеукраїнський референдум забороняється виносити питання, які:

суперечать положенням Конституції;

суперечать загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права;

стосуються скасування або обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина;

спрямовані на ліквідацію незалежності України;

спрямовані на порушення державного суверенітету й територіальної цілісності України;

створюють загрозу національній безпеці України.

Також на всеукраїнський референдум не можна виносити питання щодо податків, бюджету, амністії й питання, що є у віданні органів правопорядку, прокуратури або суду.

Які питання можна виносити на розгляд

Предметом можуть бути питання:

затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;

загальнодержавного значення;

про зміну території України (лише про її збільшенні);

про припинення дії закону або окремих його положень.

На всеукраїнський референдум може виноситися одне питання.

Електронне голосування

Законом передбачені електронні процедури при організації та проведенні всеукраїнського референдуму, зокрема електронні голосування.

Для організації та проведення всеукраїнського референдуму хочуть створити автоматизовану інформаційно-аналітичну систему для електронного голосування.

Норми про електронні голосування повинні набрати чинності з початком роботи даної системи.

Нагадаємо, 8 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон «Про народовладдя через всеукраїнський референдум».

Верховна Рада 26 січня ухвалила закон про народовладдя через всеукраїнський референдум. За документ проголосували 255 нардепів. Тоді глава фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія навіть погрожував народним депутатам виключенням, якщо вони не будуть голосувати за закон про референдум.

18 червня 2020 року Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум. Він був поданий і визначений президентом Володимиром Зеленським як невідкладний.