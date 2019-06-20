Разумков заявив про можливість об'єднання «Слуги народу» і «Голосу»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава партії «Слуга народу» Дмитро Разумков Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Очільникї «Слуги народу»: Я б хотів побачити, за кого проголосує українське суспільство, і з тими, за кого люди проголосують, нам буде по шляху

Глава партії «Слуга народу» Дмитро Разумков теоретично не виключає об'єднання політсили з партією «Голос» Святослава Вакарчука. Про це він сказав у ході прямої лінії, відповідаючи на питання про те, що об'єднання з партією «Голос» - це утопія, передає «Інтерфакс-Україна».

«Питання ж ні з ким ти будеш об'єднуватися, питання - навіщо ти будеш об'єднуватися. Якщо ті завдання і цілі, які вони будуть ставити перед собою, співпадуть з ціннісними базисами партії «Слуга народу», то, теоретично, об'єднання можливе», - заявив Разумков.

Крім того на питання, чи планується об'єднання з тими, хто вже був депутатом, він зазначив, що поки не може відповісти.

«Я б хотів побачити, за кого проголосує українське суспільство, і з тими, за кого люди проголосують, нам буде по шляху», - додав очільник партії.

Згідно з останніми даними опитування, проведеного 7-13 червня центром «Соціальний моніторинг» та Українським інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка, за «Слугу народу» готові проголосувати 47,5% українців, які визначилися з вибором. Разом з тим партія «Голос» вже піднялася на п'яте місце у симпатіях виборців, за неї готові віддати свої голоси 5,3% респондентів.