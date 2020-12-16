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    Разумков заявив, що йому не треба вакцинуватися від Covid-19

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    Першими, на думку спікера, вакцину повинні отримати військові, медики та освітяни. - Разумков заявив, що йому не треба вакцинуватися від Covid-19
    Першими, на думку спікера, вакцину повинні отримати військові, медики та освітяни.
    Фото: Дмитро Разумков/Facebook

    За словами Разумкова, є велика кількість людей, які потребують вакцинування, а тому має бути пріоритет

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не вакцинуватиметься від коронавірусної хвороби Covid-19 через те, що перехворів і має антитіла. Проте спікер підтримує вакцинацію для інших людей. Про це голова ВР розповів в етері телеканалу «1+1» .

    За словами Разумкова, є велика кількість людей, які потребують вакцинування, а тому має бути пріоритет. Першими, на думку спікера, вакцину повинні отримати військові, медики та освітяни.

    «Мені в цьому плані трошки простіше – я перехворів і якийсь час точно в мене будуть антитіла. Я думаю, що сьогодні є велика кількість людей, які потребують вакцинування більше, ніж я – і тут повинен бути пріоритет. Військові, медики, освіта… », – сказав він.

    Разумков підтримує масову вакцинацію українців: «Якщо ми говоримо про публічну позицію, то для мене це не питання. Так само як я робив публічне вакцинування від грипу… Якщо ми говоримо про публічну позицію – я 100% її підтримуватиму. Якщо буде необхідність віддати свою вакцину тим, кому вона сьогодні більш потрібна – також тут не буде якихось проблем".

    Раніше очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні безоплатно вакцинують близько 21 млн людей із груп ризику.

    12 грудня Україна отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса. Згідно з програмою Україна гарантовано отримає безкоштовно вісім мільйонів доз вакцини

    Першу вакцину Україна може отримати у січні 2021 року, якого саме виробника - невідомо. Вакцинація в Україні орієнтовно стартує 1 березня 2021 року.

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    Теги: вакцинація Дмитро Разумков коронавірус
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