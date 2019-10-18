«Київського маніяка» відправили до психіатричної лікарні



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Поліцейські затримали чоловіка, від дій якого протягом місяця постраждали кілька людей

Триває досудове слідство, в ході якого збираються докази можливої причетності підозрюваного до інших епізодах

Дніпровський районний суд Києва прийняв рішення помістити підозрюваного у серійних нападах на громадян у психіатричний заклад.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«За клопотанням Київської місцевої прокуратури №4 чоловікові, підозрюваного у скоєнні серії нападів на громадян у Дніпровському районі столиці, обрано запобіжний захід у вигляді поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають небезпечну поведінку», - сказано в повідомленні.

Наголошується, що дії зловмисника, якого підозрюють у вчиненні двох нападів, кваліфікували за ч. 1 ст. 121, ч. 4 ст. 296 КК України.

Триває досудове слідство, в ході якого збираються докази можливої причетності підозрюваного до інших епізодах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що столичні поліцейські затримали чоловіка, від дій якого протягом місяця постраждали кілька людей.

Нападником виявився раніше судимий за два вбивства місцевий житель, 1975 року народження. Він проживав разом з батьками, у червні його виписали з психоневрологічного диспансеру, де він проходив курс лікування.