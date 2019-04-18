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    Наука та освіта

    Цього року ЗНО складатимуть 355 тисяч осіб

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    Цього року ЗНО складатимуть 355 тисяч осіб

    Основна сесія тестування під час складання єдиного державного іспиту відбудеться 21 травня - 13 червня

    Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) у цьому році складатимуть 355 тисяч людей, про це йшла мова на нараді з підготовки до єдиного державного іспиту, основна сесія якого відбудеться 21 травня - 13 червня.

    У нараді взяли участь представники Українського центру оцінювання якості освіти, Державної служби якості освіти, Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства фінансів, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій і Міністерства інфраструктури.

    Учасники наради обговорили підготовку до проведення ЄДІ, у тому числі організацію посиленої охорони приміщень центрів оцінювання якості освіти і пунктів проведення тестування, безпечний підвіз учнів до пунктів проведення ЗНО, організацію роботи медпрацівників у місцях тестування, як і забезпечення належного фінансування проведення ЗНО.

    Також обговорили підготовку до проведення вступних іспитів з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО і незалежного тестування професійних компетенцій в процесі сертифікації педагогів. За результатами наради складено протокол доручень Кабінету міністрів щодо забезпечення охорони, безпеки, чергування всіх служб і оплати праці педагогів.

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