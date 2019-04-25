В Україні вступна кампанія у виші стартує з 1 липня - Гриневич



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1 липня - старт реєстрації електронних кабінетів, 10 липня — старт прийому заяв та документів

Вступна кампанія триватиме весь липень

В Україні вступна кампанія у заклади вищої освіти розпочнеться з 1 липня. Про це повідомила міністр освіти та науки Лілія Гриневич на засіданні Кабінету міністрів України, повідомляє Прямий канал.

Як зазначається, вступна кампанія триватиме весь липень. 1 липня - старт реєстрації електронних кабінетів, 10 липня — старт прийому заяв та документів. З 1 по 10 липня — проведення творчих конкурсів.

16 липня о 18 годині закінчиться подання заяв для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів чи творчих конкурсів. 22 липня о 18 годині — закінчується прийом заяв тих, хто вступає лише на основі сертифікатів ЗНО.

Зазначається, що рейтингові списки вступників оприлюднять 26 липня, а до 31 липня абітурієнти мають принести оригінали документів в обрані виші.

Гриневич додала, що цього року для вступу у ВНЗ приймаються також сертифікати ЗНО 2017, 2018 років, окрім сертифікату ЗНО з іноземної мови за 2017 рік.

Кількість заяв, які можуть подати абітурієнти, не змінилася — 7 заяв на 4 спеціальності. Творчі конкурси цього року розведені в часі, і абітурієнти зможуть спробувати свої сили при вступі у кілька навчальних закладів.

За словами міністра, терміни вступу на магістратуру, на спеціальності, де немає ЗНО, залежать від умов, які встановлюють університети. МОН лише визначає старт прийому документів не пізніше 10 липня, вступ до магістратури має завершитися не раніше 23 липня.

Гриневич нагадала, що вступ до магістратури відбувається за єдиним вступним іспитом з іноземної мови і єдиним фаховим вступним випробуванням з права та загальних правничих компетентностей.