Розпочалося пробне ЗНО з десяти предметів



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Допуск до пунктів проведення пробного ЗНО тривав з 10:15 до 10:50

У суботу, 23 березня, об 11 годині розпочалося пробне зовнішнє незалежне оцінювання з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, німецької, французької та іспанської мов.

Як повідомив Український центр оцінювання якості освіти, допуск до пунктів проведення пробного ЗНО тривав з 10:15 до 10:50 та здійснювався за паспортом (або іншим документом, що посвідчує особу), запрошенням. Адреса пункту тестування була вказана в запрошенні-перепустці, розміщеній в особистому кабінеті кожного учасника пробного ЗНО на сайті відповідного регіонального центру. Учасники, які запізнилися, до пункту проведення пробного ЗНО не допускалися.

Учасники пробного ЗНО з 15-ї години 23 березня до 25 березня 2019 року зможуть скористатися онлайн-сервісом «Визначення результатів пробного ЗНО-2019», щоб отримати результат пробного ЗНО за рейтинговою шкалою 100–200 балів і критеріальною шкалою 1–12 балів.

Пробне ЗНО з української мови та літератури відбулося 16 березня.

Раніше було оприлюднено відповіді пробного тесту з української мови і літератури.

Також нагадаємо, що загалом на ЗНО вже зареєструвалися понад 326 тисяч осіб.