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    Скандал в училищі Глієра. Ректор відмовив у вступі доньці воїна

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    Олександр Злотник власноруч підписав листа з відмовою - Скандал в училищі Глієра. Ректор відмовив у вступі доньці воїна
    Олександр Злотник власноруч підписав листа з відмовою
    Фото: glavcom.ua

    Громадський активіст повідомив про порушення ректором законодавства України

    Народний артист України, ректор Київської муніципальної академії музики імені Рейнгольда Глієра Олександр Злотник відмовив учаснику бойових дій у навчанні його доньки в академії коштом державного чи муніципального бюджету. Про це на своїй сторінці у Facebook написав український правник та громадський активіст Геннадій Друзенко.

    «Окрім того, що цією відмовою «народний артист» прямо порушив вимоги частин 7 та 8 ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», він ще й нахабно збрехав: мовляв під час подання документів абітурієнка не повідомила, що її батько має статус учасника бойових дій», – зазначив Друзенко, додавши до свого допису фото офіційного листа з відмовою.

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    Скандал в училищі Глієра. Ректор відмовив у вступі доньці воїна
    Скандал в училищі Глієра. Ректор відмовив у вступі доньці воїна

    «Ба більше, я точно знаю, що поважні люди, які шанують подвиг ветеранів російсько-української війни, двічі набирали «народного» і просили з усією увагою поставитись до справи колишнього військового спецпризначенця. Тому списати незаконну відмову та брехню на підлеглих не вийде», – підкреслює правник.

    Він також закликав небайдужих нагадати Злотнику «завдяки кому він досі ректорує та співає, а не сидить «на підвалі» у якісь Ізоляції».

    «Держава, яка зневажає ветеранів, які захистили її у найважчий час, приречена на революцію чи занепад», – підсумовує автор допису.

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    Теги: ветеран держава скандал артист університет
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    Скандал в училищі Глієра. Ректор відмовив у вступі доньці воїна