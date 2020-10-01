Ректор Таврійського університету, якого НАЗК внесла у список корупціонерів, зробив заяву



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ректор ТНУ Володимир Казарін

НАЗК внесла ректора до списку корупціонерів, бо той не надає документи на викладачів

Ректор Таврійського Національного Університету імені В.І. Вернадського Володимир Казарін прокоментував дії НАЗК щодо внесення його до реєстру корупціонерів.

У своїй заяві Володимир Казарін зазначив, що НАЗК внесла його в реєстр корупціонерів на тій підставі, що він відмовився видавати документи на викладачів, бо це порушує закон про персональні дані. Тому, на думку НАЗК, він – корупціонер. Тому, ректор вирішив оприлюднити свою позицію, щоб розвінчати всі звинувачення.

«Брехливі публікації в проросійських і просто російських виданнях, спонукають мене дати короткий коментар, щоб заспокоїти вас у зв'язку з інформацією про внесення мене до реєстру корупціонерів НАЗК. Отже, із заяви НАЗК випливає, що ніяких корупційних дій, пов'язаних з отриманням неправомірної вигоди, в моїх діях вони не вбачають. НАЗК називає корупцією те, що я їм «систематично відмовляв у наданні документів» співробітників університету, яких вони називають «викривачами». Абсолютно справедливо. Цілий рік вони неодноразово намагалися отримати доступ до документів, які підпадають під охорону персональних даних, але безрезультатно», – зазначив ректор.

Крім того, Володимир Казарін пояснив, що право доступу до документів у НАЗК може отримати, якщо йде слідство щодо корупційних дій в університеті. Але таких дій у навчальному закладі не було, тому права на документи так і не отримали.

«Передавання мною їм персональних даних співробітників університету, що захищаються законом, є кримінальним злочином. Тому на всі їхні вмовляння, які фактично були спробою схилити мене до добровільного співробітництва з ними, я відповідав відмовою. Інспіровані ними рішення «знаменитого» Печерського суду, який визнав мене винним, відбулося за відсутності на засіданні будь-якого представника Таврійського університету, включаючи юриста. Воно вже оскаржене і буде скасовано. Добровільних співробітників-ентузіастів, які допомагають ритися в документах викладачів університету, НАЗК доведеться шукати в іншому місці», – зазначив ректор.

Нагадаємо, що національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) України повідомляє про внесення до реєстру корупціонерів виконувача обов'язків ректора Таврійського Національного Університету імені В.І. Вернадського Володимира Казаріна. Інформація про це розміщена на сайті НАЗК 29 вересня.